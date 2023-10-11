Путин заявил, что Россия всегда выступала за создание палестинского государства

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН, предполагающего создание независимого палестинского государства.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Как отметил Путин, позиция России по этому вопросу, которая известна обеим сторонам конфликта, сложилась довольно давно.

«Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что в США и в Израиле есть много сторонников создания независимого государства Палестина, однако верх берут те, кто на протяжении десятилетий выступают за силовое решение этого вопроса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.