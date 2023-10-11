Путин: верх берут сторонники силового решения палестино-израильского вопроса
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- © President Of Russia/Keystone Press Agency
Путин отметил, что проблема палестино-израильского конфликта сложная.
Президент объяснил, что и в Соединённых Штатах много политических деятелей и экспертов, которые считают, что надо прислушаться и идти по пути создания независимого государства Палестина, и в Израиле такие люди есть.
«Но верх берут те, которые на протяжении десятилетий пытаются решить эту проблему силовым способом. К сожалению это приводит вот к таким трагическим инцидентам, которые мы наблюдаем сейчас», — сказал российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.