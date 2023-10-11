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Путин: верх берут сторонники силового решения палестино-израильского вопроса

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Российский президент Владимир Путин заявил, что в США и в Израиле есть много сторонников создания независимого государства Палестина, однако верх берут те, кто на протяжении десятилетий выступают за силовое решение этого вопроса.
Путин: верх берут сторонники силового решения палестино-израильского вопроса
  • globallookpress.com
  • © President Of Russia/Keystone Press Agency

Путин отметил, что проблема палестино-израильского конфликта сложная.

Президент объяснил, что и в Соединённых Штатах много политических деятелей и экспертов, которые считают, что надо прислушаться и идти по пути создания независимого государства Палестина, и в Израиле такие люди есть. 

«Но верх берут те, которые на протяжении десятилетий пытаются решить эту проблему силовым способом. К сожалению это приводит вот к таким трагическим инцидентам, которые мы наблюдаем сейчас», — сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.

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