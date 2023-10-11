Путин: США пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке

Российский президент Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты последние несколько лет пренебрегали механизмами урегулирования на Ближнем Востоке.

«В чём проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать всё самостоятельно, не использовали эти механизмы», — сказал он на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По словам Путина, американские власти пытались подменить решение фундаментальных политических проблем Палестины материальными подачками.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт Израиля и Палестины находится в горячей фазе, поэтому пока рано говорить о возможной роли России в его урегулировании.

Также в Кремле заявили, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.