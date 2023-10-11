Путин: США пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке
- РИА Новости
«В чём проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать всё самостоятельно, не использовали эти механизмы», — сказал он на пленарном заседании Российской энергетической недели.
По словам Путина, американские власти пытались подменить решение фундаментальных политических проблем Палестины материальными подачками.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт Израиля и Палестины находится в горячей фазе, поэтому пока рано говорить о возможной роли России в его урегулировании.
Также в Кремле заявили, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.