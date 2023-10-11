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Путин: США пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты последние несколько лет пренебрегали механизмами урегулирования на Ближнем Востоке.
Путин: США пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

«В чём проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать всё самостоятельно, не использовали эти механизмы», — сказал он на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По словам Путина, американские власти пытались подменить решение фундаментальных политических проблем Палестины материальными подачками.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт Израиля и Палестины находится в горячей фазе, поэтому пока рано говорить о возможной роли России в его урегулировании.

Также в Кремле заявили, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.

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