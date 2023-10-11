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Песков: пока рано говорить об урегулировании в Израиле, конфликт в горячей фазе

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт Израиля и Палестины находится в горячей фазе, поэтому пока рано говорить о возможной роли России в его урегулировании.
Песков: пока рано говорить об урегулировании в Израиле, конфликт в горячей фазе
  • AP
  • © Hatem Moussa

Об этом он сказал журналистам.

«Пока преждевременно говорить о роли в урегулировании и последствиях, потому что конфликт находится в стадии горячей войны», — заявил представитель Кремля.

Песков назвал ситуацию тревожной, отметив, что она потенциально опасна последствиями гуманитарного характера.

Также в Кремле призвали остановить террористические вылазки и непропорциональное использование силы.

Кроме того, Песков указал на необходимость обеспечить минимальные потребности населения в Газе.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что обострение палестино-израильского конфликта может привести к неконтролируемой эскалации.

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