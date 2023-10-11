Песков: пока рано говорить об урегулировании в Израиле, конфликт в горячей фазе
- AP
- © Hatem Moussa
Об этом он сказал журналистам.
«Пока преждевременно говорить о роли в урегулировании и последствиях, потому что конфликт находится в стадии горячей войны», — заявил представитель Кремля.
Песков назвал ситуацию тревожной, отметив, что она потенциально опасна последствиями гуманитарного характера.
Также в Кремле призвали остановить террористические вылазки и непропорциональное использование силы.
Кроме того, Песков указал на необходимость обеспечить минимальные потребности населения в Газе.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что обострение палестино-израильского конфликта может привести к неконтролируемой эскалации.