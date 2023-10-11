Песков: пока рано говорить об урегулировании в Израиле, конфликт в горячей фазе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт Израиля и Палестины находится в горячей фазе, поэтому пока рано говорить о возможной роли России в его урегулировании.

Об этом он сказал журналистам.

«Пока преждевременно говорить о роли в урегулировании и последствиях, потому что конфликт находится в стадии горячей войны», — заявил представитель Кремля.

Песков назвал ситуацию тревожной, отметив, что она потенциально опасна последствиями гуманитарного характера.

Также в Кремле призвали остановить террористические вылазки и непропорциональное использование силы.

Кроме того, Песков указал на необходимость обеспечить минимальные потребности населения в Газе.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что обострение палестино-израильского конфликта может привести к неконтролируемой эскалации.