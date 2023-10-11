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Посол: конфликт на Ближнем Востоке может привести к неконтролируемой эскалации

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Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обострение палестино-израильского конфликта может привести к неконтролируемой эскалации.
Посол: конфликт на Ближнем Востоке может привести к неконтролируемой эскалации
  • AP
  • © Hatem Moussa

«Дело может дойти до неконтролируемой дальнейшей эскалации», — отметил он.

Викторов подчеркнул, что количество жертв с обеих сторон растёт, в том числе и среди мирного населения.

Ранее стало известно, что число погибших в секторе Газа из-за эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 950, более 5 тыс. человек пострадали.

Издание The Times of Israel сообщало, что число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 1,2 тыс.

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