Посол: конфликт на Ближнем Востоке может привести к неконтролируемой эскалации

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обострение палестино-израильского конфликта может привести к неконтролируемой эскалации.

«Дело может дойти до неконтролируемой дальнейшей эскалации», — отметил он.

Викторов подчеркнул, что количество жертв с обеих сторон растёт, в том числе и среди мирного населения.

Ранее стало известно, что число погибших в секторе Газа из-за эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 950, более 5 тыс. человек пострадали.

Издание The Times of Israel сообщало, что число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 1,2 тыс.