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Володин: ООН нужно привлечь Байдена к ответу за эскалацию на Ближнем Востоке

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ООН необходимо инициировать привлечение американского лидера Джо Байдена к ответственности за обострение ситуации на Ближнем Востоке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: ООН нужно привлечь Байдена к ответу за эскалацию на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

«Виновник в этом (конфликте. — RT) и выгодоприобретатель — Соединённые Штаты Америки... ООН надо инициировать привлечение к ответственности Байдена», — цитирует Володина ТАСС.

По мнению политика, этот вопрос нужно поднять во всех парламентах стран мира. 

Ранее в Белом доме заявили, что Байден выступит 19 октября на тему Израиля и Украины.

Высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США Джош Пол уволился из-за решения американского президента Джо Байдена о поставках оружия Израилю.

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