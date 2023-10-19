Володин: ООН нужно привлечь Байдена к ответу за эскалацию на Ближнем Востоке

ООН необходимо инициировать привлечение американского лидера Джо Байдена к ответственности за обострение ситуации на Ближнем Востоке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Виновник в этом (конфликте. — RT) и выгодоприобретатель — Соединённые Штаты Америки... ООН надо инициировать привлечение к ответственности Байдена», — цитирует Володина ТАСС.

По мнению политика, этот вопрос нужно поднять во всех парламентах стран мира.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден выступит 19 октября на тему Израиля и Украины.

Высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США Джош Пол уволился из-за решения американского президента Джо Байдена о поставках оружия Израилю.