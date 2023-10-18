Боевое крыло движения ХАМАС сообщило об обстреле скопления солдат у Киссуфима
Боевое крыло движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило об обстреле из миномётов скопления солдат у Киссуфима.
- Gettyimages.ru
«Бригады аль-Кассама» обстреливают из миномётов скопление солдат близ Киссуфима», — сообщает боевое крыло в Telegram.
Ранее боевое крыло движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило о нанесении удара по Тель-Авиву.
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