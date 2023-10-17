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В ХАМАС сообщили об обстреле Тель-Авива

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Боевое крыло движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило о нанесении удара по Тель-Авиву.
В ХАМАС сообщили об обстреле Тель-Авива
  • © AP Photo / Yousef Masoud

«Бригады Кассама» обстреливают Тель-Авив в ответ на массовые убийства сионистами (Израилем. — RT) гражданского населения», — говорится в заявлении.

Ранее Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при обстреле больницы Аль-Ахли со стороны Израиля.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, сообщения об обстреле больницы в секторе Газа всё ещё расследуются.

Он подчеркнул, что причиной инцидента мог быть неудачный пуск ракеты ХАМАС.

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