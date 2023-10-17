В ХАМАС сообщили об обстреле Тель-Авива
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«Бригады Кассама» обстреливают Тель-Авив в ответ на массовые убийства сионистами (Израилем. — RT) гражданского населения», — говорится в заявлении.
Ранее Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при обстреле больницы Аль-Ахли со стороны Израиля.
По словам официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, сообщения об обстреле больницы в секторе Газа всё ещё расследуются.
Он подчеркнул, что причиной инцидента мог быть неудачный пуск ракеты ХАМАС.