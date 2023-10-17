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Армия Израиля ведёт расследование после сообщений об обстреле больницы в Газе

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Сообщения об обстреле больницы в секторе Газа всё ещё расследуются, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
Армия Израиля ведёт расследование после сообщений об обстреле больницы в Газе
  • AP
  • © Ariel Schalit

Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Хагари отметил, что пока не знает, был ли удар нанесён израильской армией.

Он добавил, что движение ХАМАС распространяет много ложной информации.

Также в статье говорится о том, что причиной инцидента мог быть неудачный пуск ракеты ХАМАС.

Ранее Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при обстреле больницы Аль-Ахли со стороны Израиля.

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