Al Jazeera: в Газе заявили о гибели 500 человек при обстреле больницы
Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при обстреле больницы Аль-Ахли со стороны Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«В госпитале были размещены сотни больных и раненых, а также вынужденно перемещённые лица», — говорится в заявлении.
Ранее в Минздраве Палестины заявили, что около 3 тыс. палестинцев погибли в ходе эскалации конфликта с Израилем.
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