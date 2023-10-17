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Al Jazeera: в Газе заявили о гибели 500 человек при обстреле больницы

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Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при обстреле больницы Аль-Ахли со стороны Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Al Jazeera: в Газе заявили о гибели 500 человек при обстреле больницы
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«В госпитале были размещены сотни больных и раненых, а также вынужденно перемещённые лица», — говорится в заявлении.

Ранее в Минздраве Палестины заявили, что около 3 тыс. палестинцев погибли в ходе эскалации конфликта с Израилем. 

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