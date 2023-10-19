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Госдума единогласно приняла обращение к ООН по конфликту на Ближнем Востоке

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Государственная дума единогласно приняла проект обращения к ООН и парламентам стран мира по палестино-израильскому конфликту.
Госдума единогласно приняла обращение к ООН по конфликту на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Российские депутаты призвали ООН и парламентариев из других стран незамедлительно принять меры с целью безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта, а также предотвращения гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке.

Кроме того, в Думе отметили, что тех, кто виновен в военных преступлениях и преступлениях против человечности, необходимо привлечь к ответственности, и добиться того, чтобы их настигло самое суровое наказание. 

Ранее сообщалось, что в проекте обращения российские депутаты также призывают иностранных парламентариев приложить усилия с целью создания гуманитарных коридоров на Ближнем Востоке.

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