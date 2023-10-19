В Госдуму внесён проект обращения к ООН в связи с палестино-израильским конфликтом
- РИА Новости
Проект внесён комитетом по международным делам нижней палаты парламента. Об этом журналистам заявил председатель этого комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Внесён проект обращения», — отметил Слуцкий.
В проекте обращения Дума призывает иностранных парламентариев приложить усилия с целью прекращения боевых действий на Ближнем Востоке и создания гуманитарных коридоров.
Также в проекте говорится, что российские депутаты решительно осуждают любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права.
Кроме того, парламентарии в проекте призывают ООН и парламенты мира принять меры с целью остановки кровопролития на Ближнем Востоке.
Ранее Слуцкий указал на лицемерие США в связи с тем, что американская сторона не приняла проект гуманитарной резолюции СБ ООН по ситуации в секторе Газа.