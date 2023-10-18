Слуцкий назвал США лицемерами из-за проекта ближневосточной резолюции Бразилии
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«США... показали своё истинное лицо — людоедскую гримасу псевдомиротворца. Совет Безопасности оказался парализован страной, по всей видимости, являющейся бенефициаром мощнейшей эскалации на Ближнем Востоке», — заявил он.
По мнению Слуцкого, на Западе поддерживают Израиль, чтобы не признавать собственные политические провалы.
Он напомнил, как практически в том же ключе коллективный Запад обвинял Донбасс в обстрелах объектов собственной гражданской инфраструктуры.
Российский постпред при ООН Василий Небензя также назвал лицемерием со стороны Вашингтона вето США на бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту.
По словам российского постпреда, все, кто не поддержал проект гуманитарной российской резолюции по Ближнему Востоку, частично несут ответственность за случившееся в секторе Газа.