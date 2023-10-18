Слуцкий назвал США лицемерами из-за проекта ближневосточной резолюции Бразилии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал на лицемерие США в связи с тем, что американская сторона не приняла проект гуманитарной резолюции СБ ООН по ситуации в секторе Газа.

«США... показали своё истинное лицо — людоедскую гримасу псевдомиротворца. Совет Безопасности оказался парализован страной, по всей видимости, являющейся бенефициаром мощнейшей эскалации на Ближнем Востоке», — заявил он.

По мнению Слуцкого, на Западе поддерживают Израиль, чтобы не признавать собственные политические провалы.

Он напомнил, как практически в том же ключе коллективный Запад обвинял Донбасс в обстрелах объектов собственной гражданской инфраструктуры.

Российский постпред при ООН Василий Небензя также назвал лицемерием со стороны Вашингтона вето США на бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту.

По словам российского постпреда, все, кто не поддержал проект гуманитарной российской резолюции по Ближнему Востоку, частично несут ответственность за случившееся в секторе Газа.