RT в Telegram
Подпишись

Мишустин предложил Дегтярёва на должность министра спорта

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с предложением назначить на должность министра спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
Мишустин предложил Дегтярёва на должность министра спорта
  • globallookpress.com

Как сообщили в пресс-службе кабмина РИА Новости, Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства.

Олег Матыцин, занимавший с января 2020 года должность главы Минспорта переходит на другую работу.

Дегтярёв является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.

Ранее в Минспорте рассказали о проблемах с выплатой ежегодного взноса в WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить