Мишустин предложил Дегтярёва на должность министра спорта
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Как сообщили в пресс-службе кабмина РИА Новости, Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства.
Олег Матыцин, занимавший с января 2020 года должность главы Минспорта переходит на другую работу.
Дегтярёв является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.
Ранее в Минспорте рассказали о проблемах с выплатой ежегодного взноса в WADA.