Мишустин предложил Дегтярёва на должность министра спорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с предложением назначить на должность министра спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

Как сообщили в пресс-службе кабмина РИА Новости, Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства.

Олег Матыцин, занимавший с января 2020 года должность главы Минспорта переходит на другую работу.

Дегтярёв является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.

Ранее в Минспорте рассказали о проблемах с выплатой ежегодного взноса в WADA.