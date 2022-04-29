Вице-премьер Молдавии Серебрян: у Кишинёва нет достоверной информации по терактам в ПМР

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Кишинёв не располагает достоверной информацией о терактах в непризнанном Приднестровье, заявил в эфире телеканала «Молдова 1» ответственный за приднестровское урегулирование вице-премьер Молдавии Олег Серебрян.

«Об организаторах не могут знать в Кишинёве. Здесь необходимо тщательное расследование, понять, кому это было выгодно, кто вовлечён. К тому же наше присутствие в зоне очень ограничено», — цитирует его ТАСС.

26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасностиотменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.

Президент Молдавии Майя Санду выразила мнение, что взрывы могут быть связаны с «противостоянием сил» внутри региона.

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