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«Рёнхап»: Южная Корея примет участие в киберучениях под руководством США

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Командование киберопераций Южной Кореи примет участие в многонациональных киберучениях под руководством США на фоне растущих угроз безопасности со стороны Северной Кореи.

Об этом пишет «Рёнхап» со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

По данным агентства, в онлайн учениях Cyber Flag в американском штате Вирджиния примут участие девять военнослужащих Южной Кореи.

Отмечается, что онлайн-учения призваны улучшить навыки многонационального сотрудничества в противодействии киберугрозам и обмена разведывательными данными о кибератаках противника.

Ранее Южная Корея и США отработали противодействие GPS-помехам со стороны КНДР.

При этом отмечалось, что подразделения Корейской народной армии провели масштабные артиллерийские учения, в том числе стрельбы из дальнобойных орудий, способных наносить удары по столице Южной Кореи Сеулу.

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