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Южная Корея и США отработали противодействие GPS-помехам со стороны КНДР

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Военнослужащие Южной Кореи и США провели совместные космические учения, в рамках которых отработали противодействие помехам для работы GPS со стороны КНДР.

Об этом пишет агентство «Рёнхап».

В учениях были задействованы эскадрилья космических операций ВВС Республики Корея и Космические силы США.

Во время манёвров отрабатывался сценарий, по которому КНДР создаёт помехи системе GPS и спутниковой связи. Стороны обменивались координатами целей, которые могли бы быть источниками помех, чтобы их поразить.

Ранее подразделения Корейской народной армии провели масштабные артиллерийские учения, в том числе стрельбы из дальнобойных орудий, способных наносить удары по столице Южной Кореи Сеулу.

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