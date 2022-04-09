Посол Антонов: крайне важно достичь денацификации и демилитаризации Украины

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Российский посол в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-конференции Института Шиллера назвал крайне важным достижение денацификации и демилитаризации Украины.
Посол Антонов: крайне важно достичь денацификации и демилитаризации Украины
  • РИА Новости

«Сегодня крайне важно достичь денацификации и демилитаризации Украины, чтобы закрепить неядерный статус Киева и его приверженность международным соглашениям по нераспространению ОМУ», — заявил Антонов, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул необходимость предотвращения подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Угроз России, исходящих с украинской территории, быть не должно», — заключил Антонов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что демилитаризация Украины в рамках российской спецоперации «идёт полным ходом».

Как заявил российский президент Владимир Путин, военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заверил, что операция продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели.

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