Посол Антонов: крайне важно достичь денацификации и демилитаризации Украины

Российский посол в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-конференции Института Шиллера назвал крайне важным достижение денацификации и демилитаризации Украины.

«Сегодня крайне важно достичь денацификации и демилитаризации Украины, чтобы закрепить неядерный статус Киева и его приверженность международным соглашениям по нераспространению ОМУ», — заявил Антонов, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул необходимость предотвращения подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Угроз России, исходящих с украинской территории, быть не должно», — заключил Антонов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что демилитаризация Украины в рамках российской спецоперации «идёт полным ходом».

Как заявил российский президент Владимир Путин, военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заверил, что операция продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели.