Трамп обвинил Байдена в получении денег из КНР и нанесении ущерба экономике США

В ходе предвыборных дебатов экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в получении денег из Китая.

«При этом парне у нас теперь крупнейший дефицит в истории нашей страны. У нас крупнейший дефицит с Китаем. Китай ему платит. У нас маньчжурский кандидат. Он получает из Китая деньги. Я думаю, он боится с ними разобраться», — цитирует Трампа ТАСС.

Он также отметил, что Байден не отменил пошлины на продукцию из Китая. По словам Трампа, «США будут принадлежать Китаю».

Американский бизнесмен Илон Маск ранее назвал победителем дебатов Трампа и Байдена интернет-мемы.

До этого бизнесмен Дональд Трамп — младший сравнил президента США Джо Байдена с мистером Бёрнсом из анимационного сериала «Симпсоны».