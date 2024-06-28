Байден заявил, что конфликт на Украине грозит мировой войной

Ни один крупный конфликт в Европе не удавалось сдержать в рамках континента — ситуация на Украине грозит мировой войной, заявил президент США Джо Байден.

«Ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить только Европой», — цитирует его ТАСС.

Во время дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом Байден отметил, что позиция его оппонента по Украине грозит миру ядерной войной. По словам американского лидера, конфликт грозит распространиться на Польшу и другие страны.

Ранее Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.

Он также вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине.