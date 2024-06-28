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У переехавшей на Украину певицы Максаковой обнаружили долги в России

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Певица Мария Максакова* не оплатила в России долги и получила взыскание на сумму около 60 тыс. рублей.
У переехавшей на Украину певицы Максаковой обнаружили долги в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

По данным агентства, у Максаковой есть две непогашенные задолженности на сумму 61,2 тыс. рублей.

Первая составляет 29,8 тыс. рублей, за неуплату этой суммы певице было начислено ещё примерно четыре тысячи рублей. 

Второй долг является взысканием имущественного характера в пользу физических или юридических лиц, он составляет 25 тыс. рублей. За неуплату Максаковой начислили ещё две тысячи.

Ранее суд в Москве оштрафовал Максакову за отсутствие маркировки иноагента. 

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 05.05.2023.

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