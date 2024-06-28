Владимир Зеленский не желает затягивания конфликта из-за давления, которое на него оказывает общество, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

В беседе с news.ru он напомнил о значительных потерях в ВСУ.

«Они вынуждены осуществлять фактически насильственную мобилизацию, даже повысили призывной возраст. Это взбудоражило украинское общество, которое желает скорейшего завершения конфликта. Всё это давит на Зеленского», — сказал Цеков.

По словам собеседника агентства, Зеленскому нужно выйти на переговоры, которые велись в 2022 году.

Сам Владимир Зеленский ранее заявил о нежелании затягивать конфликт из-за потерь на Украине.

По данным Минобороны России, только за сутки 25 июня украинская армия потеряла более 830 военнослужащих у Константиновки и Курахова в ДНР.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что достижение победы с минимальными человеческими потерями является главной задачей специальной военной операции на Украине.