Зеленский заявил, что не хочет затягивать конфликт из-за потерь в ВСУ
Зеленский заявил о нежелании затягивать конфликт на Украине из-за потерь
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«Мы должны положить этот план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя... Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами», — цитирует его РИА Новости.
По данным Минобороны России, только за сутки 25 июня украинская армия потеряла более 830 военнослужащих у Константиновки и Курахова в ДНР.
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что достижение победы с минимальными человеческими потерями является главной задачей специальной военной операции на Украине.
Российский президент Владимир Путин 14 июня сообщил, что предложение России по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта.
Он подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.