Зеленский заявил, что не хочет затягивать конфликт из-за потерь в ВСУ

Владимир Зеленский заявил о нежелании затягивать конфликт из-за потерь на Украине.

«Мы должны положить этот план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя... Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами», — цитирует его РИА Новости.

По данным Минобороны России, только за сутки 25 июня украинская армия потеряла более 830 военнослужащих у Константиновки и Курахова в ДНР.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что достижение победы с минимальными человеческими потерями является главной задачей специальной военной операции на Украине.

Российский президент Владимир Путин 14 июня сообщил, что предложение России по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта.

Он подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.