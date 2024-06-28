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Генсек ООН заявил, что примет участие в СОР29 в Баку

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что примет участие в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).
Генсек ООН заявил, что примет участие в СОР29 в Баку
  • AP

«Да, конечно. Я всегда посещал конференции COP... Ожидаю, что именно она станет моментом перемен в том смысле, что наступит момент глобального признания того, что мы движемся к пропасти», — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года.

Американский бизнесмен Илон Маск спрогнозировал переход человечества к устойчивой энергетике через несколько десятилетий.

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