Генсек ООН заявил, что примет участие в СОР29 в Баку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что примет участие в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

«Да, конечно. Я всегда посещал конференции COP... Ожидаю, что именно она станет моментом перемен в том смысле, что наступит момент глобального признания того, что мы движемся к пропасти», — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года.

Американский бизнесмен Илон Маск спрогнозировал переход человечества к устойчивой энергетике через несколько десятилетий.