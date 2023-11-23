Путин: Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года
Об этом информирует РИА Новости.
«Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года», — сказал российский лидер.
При этом он подчеркнул, что Россия является ответственным участником глобальных усилий по борьбе с изменениями климата.
Кроме того, по словам российского президента, в России используют все возможные и действенные способы для достижения поставленной задачи.
Ранее Путин выступил на онлайн-саммите G20.
Также сообщалось, что на муниципальном форуме БРИКС+ обсудили вопросы экомониторинга.