Путин: Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года

Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил президент Владимир Путин на онлайн-саммите G20.

Об этом информирует РИА Новости.

«Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года», — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что Россия является ответственным участником глобальных усилий по борьбе с изменениями климата.

Кроме того, по словам российского президента, в России используют все возможные и действенные способы для достижения поставленной задачи.

Ранее Путин выступил на онлайн-саммите G20.

Также сообщалось, что на муниципальном форуме БРИКС+ обсудили вопросы экомониторинга.