«Охватывает все природные среды»: на муниципальном форуме БРИКС+ обсудили вопросы экомониторинга

В Санкт-Петербурге на сессии «Экологический мониторинг: инструменты, методы и результаты работы» глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева рассказала о цифровых и наукоёмких экологических проектах, которые реализуются в столице.

В Санкт-Петербурге 9 ноября стартовал ежегодный Международный муниципальный форум стран БРИКС+. Одной из тем мероприятия стала экология и устойчивое развитие. В рамках сессии «Экологический мониторинг: инструменты, методы и результаты работы»участники обсудили опыт создания систем территориального наблюдения за состоянием окружающей среды в российских регионах.

«Цифровой ландшафт города»

Выступая перед собравшимися, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева обозначила три важных аспекта работы столичной системы экомониторинга. Речь идёт об отслеживании экологических показателей воздуха, воды и почвы.

Прежде всего система экологического мониторинга не существует отдельно, она встроена во всю экосистему Москвы, пояснила Урожаева. Сделать это позволяет, в частности, лидерство столицы в сфере цифровой трансформации — за счёт передовых технологий становится возможным интегрировать различные контрольные системы и системы взаимодействия с населением, а также между собой.

«Мы делаем не отдельную систему экомониторинга, а встраиваем её в цифровой ландшафт города», — подчеркнула она.

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Большое внимание уделяется научным разработкам — в Москве стараются максимально использовать в экологической сфере наукоёмкие технологии. Кроме того, Департамент придаёт значение не только охвату сбора экологических данных и показателей, но и тому, как именно будет использоваться эта информация.

«Экологический мониторинг охватывает все природные среды (водная среда, воздух, почва. — RT), каждые 20 минут по каждой из них в систему мониторинга поступает 20—30 показателей. Например, по анализу атмосферного воздуха в Москве самый высокий охват в сравнении с другими регионами», — добавила руководитель департамента.

Суммарно к нынешнему моменту система экологического мониторинга столицы накопила более триллиона наблюдений за состоянием природных сред. Эти данные представляют большой интерес для науки и используются в работе многих научных учреждений страны.

Департамент осуществляет не только мониторинг, но и надзор за промышленными предприятиями — основными потенциальными источниками загрязняющих выбросов. Новые технологии нашли применение и в этой области — сейчас экологические инспекторы могут не посещать заводы и фабрики для сбора проб, а отслеживать уровень вредных выбросов в онлайн-режиме, поскольку данные непрерывно собираются и подаются датчиками, которые размещаются в заводских трубах. Пока такой контроль происходит лишь на ряде крупных предприятий, с которыми есть договорённость о «невидимом контроле», однако за этим видится будущее: такая практика прозрачна как для бизнеса, так и для инспекторов.

Кроме того, сейчас Департамент совместно с Росгидрометцентром работает над системой, которая позволит предоставлять населению прогноз качества воздуха — это нужно, например, на случай лесных пожаров в окрестностях города.

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«Основная задача»

Представители других российских регионов также поделились своим опытом экологического мониторинга. Заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов рассказал, что субъект участвует в федеральном проекте «Чистый воздух». Пока что в основном мониторинг ведётся в самых крупных городах — Челябинске и Магнитогорске. Однако в перспективе планируется расширить сеть постов наблюдения за экологическими показателями на другие областные центры. Сейчас в Челябинской области действует 15 мониторинговых станций Росгидрометцентра, десять региональных постов, три передвижные лаборатории и четыре наблюдательных поста предприятий. Ежедневно в области выполняется более 7,5 тыс. замеров, с 2017 года их суточный объём вырос в сто раз.

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Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров сообщил, что, хотя регион не участвует в проекте «Чистый воздух», сейчас субъект самостоятельно создаёт систему экологического мониторинга, опираясь на опыт коллег из Челябинской и Московской областей.

История экологического мониторинга в России началась ещё в прошлом веке, об этом собравшимся напомнила заведующая Отделом мониторинга и исследований химического состава атмосферы Главной геофизической обсерватория им. А.И. Воейкова (ФГБУ «ГГО») Ирина Смирнова.

По её словам, основой государственной системы мониторинга остаётся сеть Росгидромета — так, изучение химического состава атмосферы было начато в стране ещё в 1963 году. По итогам большой научно-исследовательской работы были выработаны правила и требования к проведению экологического мониторинга. Воздух является очень изменчивой средой, о состоянии которой нельзя судить по разовым замерам — нужны серии проб, обобщённые в статистику.

РИА Новости

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Список соединений, содержание которых в воздухе необходимо отслеживать, периодически пополняется. При этом для каждого города перечень отличается в зависимости от местных условий.

«Начиная с 1970-х, 1980-х годов, в разных городах по-разному, накоплены длинные ряды наблюдений, которые позволяют нам отслеживать как динамику изменения качества воздуха, так и тенденции этих изменений», — отметила она.

В заключение Юлия Урожаева отметила, что экология является общим делом, поскольку её нельзя улучшить изолированно на одной отдельно взятой территории.

«И это справедливо не только на национальном, но и на международном уровне. Мы знаем, например, что Китай и Индия имели серьёзные проблемы с экологией. Однако они успешно решаются. Так, у Индии есть программа «Смарт-сити», которая объединяет данные из множества городов в единый центр. У Китая есть очень интересные решения в области работы с промышленными предприятиям. Думаю, что нам нужно активнее сотрудничать с коллегами ради обмена полезным опытом», — подчеркнула Урожаева.