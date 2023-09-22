«Необходимый уход»: как в Москве контролируют условия полувольного содержания диких животных

Чтобы на законных основаниях содержать дикое животное в полувольных условиях на территории столицы, необходимо оформить специальное разрешение в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Это несложная процедура, однако многие недобросовестные владельцы пренебрегают ею — как правило, в этом случае условия содержания животного тоже оставляют желать лучшего. При этом есть и примеры ответственного содержания неодомашненных животных — например, в аэропорту Внуково ястребов-тетеревятников применяют для отпугивания птичьих стай, которые могут спровоцировать аварии.

Для законного содержания животных в полувольных условиях и искусственной среде обитания можно получить специальное разрешение в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Специалисты, выдавая разрешение, убедятся, что животному обеспечен ветеринарный контроль, у него имеется вольер, соответствующий потребностям данного вида, обеспечено соответствующее питание и подтверждены все права владения.

Ранее такое разрешение на полувольное содержание ястребов-тетеревятников получил Международный аэропорт Внуково. Одна из угроз для безопасности полётов — синантропные птицы, обитающие рядом с человеком в городской среде и в окрестностях мегаполисов. Чайки, вороны и галки могут столкнуться с идущим на посадку или взлёт самолётом и спровоцировать аварию. Самый эффективный метод борьбы с этой угрозой — применение хищных ловчих птиц, которые одним своим видом наводят страх на потенциальных жертв. По словам специалистов, различные технические средства отпугивания, такие как пугала, зеркальные шары с нарисованными глазами хищных птиц и блестящие ленты, не дают такого эффекта — местные пернатые быстро привыкают и перестают бояться.

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В аэропорту ястребами занимаются профессионалы: для ухода за птицами создана специальная группа по орнитологическому обеспечению безопасности полётов, сотрудники которой являются сокольниками с большим стажем. Как рассказал RT начальник аэродромной службы аэропорта Михаил Белоусов, сегодня в России, по примерным подсчётам, есть только 17 действующих специалистов, работающих в сфере авиационной орнитологии, трое из них трудятся в аэропорту Внуково.

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Орнитологическая служба аэропорта не только использует, но и разводит ястребов — на протяжении двух лет сотрудникам удаётся получать потомство. Часть молодых птиц используется для работы, часть выпускается в природу.

Как объяснил Белоусов, у работы с ястребами есть свои особенности: хищным птицам нужен постоянный, но не настойчивый контакт с человеком, при этом важно знать их психологию и биологические особенности. Например, если птица выращена импринтом — то есть воспринимает человека как себе подобное существо, то она достаточно легко поддаётся обучению. Работать с птицами, выросшими в диких условиях, сложнее.

«Основное требование — птица должна ежедневно летать и иметь возможность практиковаться в ловле хотя бы подсадной добычи», — пояснил эксперт.

При этом всегда сохраняется вероятность потери ловчей птицы как во время тренировок, так и во время работы на лётном поле или приаэродромной территории.

«Ястребы более беспокойные, чем другие ловчие птицы. Также на отлёт и потерю птицы может влиять некачественная подготовка птицы к работе, рацион кормления, местность использования птицы, вес птицы относительно внешних температур, отлёт во время тренировки птиц. Для поиска птицы имеются GPS-датчики, а также датчики направленного сигнала для помощи в нахождении ловчей птицы при потере или отлёте», — добавил Белоусов.

Детёныши обезьян в Центре передержки диких животных под Яхромой, изъятые на таможне в аэропорту Домодедово

АГН «Москва»

© Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды

Помощь диким животным

В Москве обитает ряд видов животных и птиц, нередко бывает, что по тем или иным причинам животным требуется помощь.

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы рассказали, что делать при обнаружении раненого дикого животного. Специалисты объяснили, что пытаться самостоятельно оказать помощь зверю не рекомендуется — велика вероятности причинить животному дополнительный ущерб. Вместо этого нужно позвонить на горячую линию департамента и описать диспетчеру ориентиры места нахождения раненого животного.

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Обращаться следует и в случае, если есть основания подозревать, что дикое животное находится в руках у недобросовестного владельца — например, такими часто являются уличные фотографы, которые используют зверей в качестве живого реквизита.

Как правило, такие владельцы не могут предоставить проверяющим документы, которые давали бы право на содержание животного. Как рассказали RT в столичном департаменте, обычно в этом случае питомцы не получают необходимого ухода и страдают различными заболеваниями. Ситуация осложняется тем, что изъятый у незаконных хозяев зверь уже не может вернуться в свою естественную среду обитания — зачастую он утрачивает навыки выживания в природе.

В департаменте отмечают, что больше всего от действий уличных фотографов в Москве страдают совы. Только по итогам 2022 года инспекторам департамента удалось пресечь более 40 случаев незаконного использования животных уличными фотографами. В реабилитационный центр, созданный специально для пострадавших от действий людей животных, поступили 37 сов, три ястреба, две обезьяны и один питон.

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Всего в центре содержится более 700 животных, включая крупных хищников, черепах, приматов и т. д. Часть зверей были изъяты у безответственных владельцев, а часть — у контрабандистов. В питомнике все животные получают ветеринарную помощь и питание, соответствующее их видовым особенностям. После реабилитации часть животных возвращают в естественную среду обитания, если это возможно.

Кроме того, весной 2023 года был создан специальный чат-бот в мессенджере Telegram для помощи диким зверям. Бот предназначен для сбора сообщений граждан о случаях жестокого обращения с животными и их незаконного использования.

За три месяца работы чата было направлено 250 обращений. По результатам большинства заявок проводились выезды специалистов на места.