«На практике подтвердили эффективность»: на ПМЭФ обсудили возведение зелёных зданий в Москве

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский рассказал участникам сессии ПМЭФ о темпах строительства в столице зелёных зданий. Применяемые в таких домах технические решения позволяют значительно экономить ресурсы и снижать расходы на их эксплуатацию.

15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась сессия «Зелёный свет» «зелёным» зданиям: строительство энергоэффективного и качественного жилья». О том, как реализуется внедрение зелёных строительных технологий в столице, собравшимся рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. По его словам, пока что большинство энергоэффективных зданий в городе — деловые центры, сейчас в столице насчитывается более 200 таких строений.

«Несколько лет мы проводили мониторинг этих зданий. На практике изучили и подтвердили их эффективность. В исследуемых объектах используются самые разные энергосберегающие и зелёные решения. Они позволяют экономить в среднем до 35% электрической мощности и до 60—70% тепловой нагрузки», — рассказал Кульбачевский.

РИА Новости

© Валерий Мельников

В качестве ещё одного примера он привёл жильё, которое возводится по программе реновации, — большая часть новых домов имеет достаточно высокую энергоэффективность.

При этом возведение зелёных зданий окупается в срок от трёх до 15 лет, в зависимости от применяемых зелёных решений. Последние делятся на четыре группы, которые различаются между собой по типу, масштабам и эффективности. Быстрее всего окупается внедрение таких элементов, как автоматика, реагирующая на погодные условия, светодиодное освещение, ограничители водораздачи и т. п. А самая долгая окупаемость — у тепловых насосов, которые устанавливаются в домах.

Как пояснил Антон Кульбачевский, хотя международные системы по сертификации зелёного строительства ушли из России, в стране действуют отечественные подходы. Они учитывают российскую нормативно-правовую базу, а также климат.