«Улучшение качества жизни»: на конференции в Москве обсудили цифровизацию экологии
- © Пресс-служба ДПиООС г.Москвы
За счёт активного внедрения цифровых решений в сфере экологического мониторинга Москва стала «умным городом». Замеры состава воздуха и воды, а также уровня шума и состояния зелёных насаждений производятся в столице с помощью автоматики. Данные в режиме реального времени поступают в единую информационную систему. Одновременно в городе реализованы крупные проекты по улучшению качества городской среды.
Автоматизированный подход
По словам руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского, Москву можно назвать «умным» городом прежде всего благодаря акценту на интересах каждого горожанина. Именно это является ключевым показателем эффективности работы городских властей в сфере экологии. Кроме того, в столице успешно внедрён целый ряд «зелёных» цифровых решений.
«Москва уже много лет целенаправленно развивает информационные системы, позволяющие в автоматизированном режиме собирать, обрабатывать и анализировать большие массивы экологических данных. Успех цифровизации во многом зависит от качества исходных данных. Самое главное — внедрена специальная «углублённая» аналитика, которая перерабатывает исходные данные в качественную информацию», — отметил Кульбачевский.
- © Пресс-служба ДПиООС г. Москвы
В правительстве Москвы понимают, что экология — один из ключевых факторов комфорта жителей города, сказал министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Он обратил внимание на автоматизацию экологического контроля в городе.
«Смарт-контроль становится действенным инструментом для того, чтобы сделать Москву ещё более экологичным городом. Система в автоматическом режиме позволяет контролировать состояние окружающей среды, полностью мониторить работу всех предприятий города и оперативно реагировать на возникающие ситуации», — сообщил Данчиков.
В свою очередь, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев рассказал, что для сбора, обработки и хранения экологических данных в Москве задействуется несколько систем.
«На данный момент в Москве существует три ключевых уровня городской цифровизации в сфере экологии: организационный (автоматизация деятельности природоохранных организаций за счёт предоставления оперативной городской информации), информационный (инструментальный анализ больших данных) и инфраструктурный (датчики, станции мониторинга и др.). Такой комплексный подход к цифровизации в сфере экологии позволяет повысить эффективность управления качеством окружающей среды, своевременно реагировать на возникающие изменения. Столичные системы являются одними из самых высокотехнологичных в мире — например, свою эффективность доказала наша система мониторинга качества воздуха с доступом к данным в онлайн-режиме», — пояснил Урнышев.
«Удобные и функциональные локации»
Параллельно в городе ведётся кампания по благоустройству улиц, переулков, площадей, парковых территорий, скверов и других общественных пространств.
«Вся политика города направлена на преображение общественных пространств в удобные и функциональные локации, привлекательные для людей. Для создания комфортной городской среды с 2014 года в Москве реализуются программы благоустройства. Работы по преображению улиц и других пешеходных пространств проводятся на основе разработанных стандартов благоустройства и включают обустройство зон отдыха у воды и озеленение территорий — высадку крупномерных деревьев, кустарников, цветников. Конечная цель — улучшение качества жизни москвичей на всём пути от дома до работы», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Александр Адайкин.
- © Пресс-служба ДПиООС г. Москвы
Российские города и регионы обмениваются опытом в области экологического мониторинга. Так, с докладом на конференции выступила руководитель Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлия Гаврилова. По её словам, Москва заслуженно носит звание «умного» города, а Севастополь сейчас собирает и готовится внедрить лучшие экологические практики.
«Сейчас занимаемся реализацией плана адаптации города к климатическим изменениям. Для этого разработан перечень приоритетных адаптационных мероприятий. В частности, в него вошли проекты по озеленению и созданию системы наблюдений за опасными геологическими процессами. При помощи цифровых технологий было смоделировано развитие морской береговой линии на ближайшие 50 лет и создан план по её защите от разрушения. Кроме того, планируем разработку научной концепции климатической стратегии Севастополя», — рассказала Гаврилова.
В свою очередь, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович отметила, что многие мировые мегаполисы проводят реформы систем здравоохранения, включая меры по минимизации вреда здоровью в связи с климатическими изменениями.
«В числе необходимых мер — адаптация инфраструктуры мегаполисов к волнам сильной жары. Для этого необходимо увеличивать количество зелёных насаждений, водных объектов, строить «умные» здания, которые будут способствовать снижению температуры в городах», — сказала она.