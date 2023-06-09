«Улучшение качества жизни»: на конференции в Москве обсудили цифровизацию экологии

В российской столице прошла деловая конференция правительства Москвы в рамках XIV международного форума «Экология». Участники панельной сессии обсудили меры, которые принимаются в городе для повышения эффективности экологического мониторинга. Цифровые решения обеспечивают широкий охват, а также высокую скорость сбора и обработки данных о состоянии воды, воздуха и зелёных насаждений города. Кроме того, в Москве реализуются крупные экологические проекты и проводится масштабное благоустройство городских пространств.

За счёт активного внедрения цифровых решений в сфере экологического мониторинга Москва стала «умным городом». Замеры состава воздуха и воды, а также уровня шума и состояния зелёных насаждений производятся в столице с помощью автоматики. Данные в режиме реального времени поступают в единую информационную систему. Одновременно в городе реализованы крупные проекты по улучшению качества городской среды.

Автоматизированный подход

По словам руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского, Москву можно назвать «умным» городом прежде всего благодаря акценту на интересах каждого горожанина. Именно это является ключевым показателем эффективности работы городских властей в сфере экологии. Кроме того, в столице успешно внедрён целый ряд «зелёных» цифровых решений.

«Москва уже много лет целенаправленно развивает информационные системы, позволяющие в автоматизированном режиме собирать, обрабатывать и анализировать большие массивы экологических данных. Успех цифровизации во многом зависит от качества исходных данных. Самое главное — внедрена специальная «углублённая» аналитика, которая перерабатывает исходные данные в качественную информацию», — отметил Кульбачевский.

© Пресс-служба ДПиООС г. Москвы

В правительстве Москвы понимают, что экология — один из ключевых факторов комфорта жителей города, сказал министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Он обратил внимание на автоматизацию экологического контроля в городе.

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«Смарт-контроль становится действенным инструментом для того, чтобы сделать Москву ещё более экологичным городом. Система в автоматическом режиме позволяет контролировать состояние окружающей среды, полностью мониторить работу всех предприятий города и оперативно реагировать на возникающие ситуации», — сообщил Данчиков.

В свою очередь, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев рассказал, что для сбора, обработки и хранения экологических данных в Москве задействуется несколько систем.

«На данный момент в Москве существует три ключевых уровня городской цифровизации в сфере экологии: организационный (автоматизация деятельности природоохранных организаций за счёт предоставления оперативной городской информации), информационный (инструментальный анализ больших данных) и инфраструктурный (датчики, станции мониторинга и др.). Такой комплексный подход к цифровизации в сфере экологии позволяет повысить эффективность управления качеством окружающей среды, своевременно реагировать на возникающие изменения. Столичные системы являются одними из самых высокотехнологичных в мире — например, свою эффективность доказала наша система мониторинга качества воздуха с доступом к данным в онлайн-режиме», — пояснил Урнышев.

«Удобные и функциональные локации»

Параллельно в городе ведётся кампания по благоустройству улиц, переулков, площадей, парковых территорий, скверов и других общественных пространств.

«Вся политика города направлена на преображение общественных пространств в удобные и функциональные локации, привлекательные для людей. Для создания комфортной городской среды с 2014 года в Москве реализуются программы благоустройства. Работы по преображению улиц и других пешеходных пространств проводятся на основе разработанных стандартов благоустройства и включают обустройство зон отдыха у воды и озеленение территорий — высадку крупномерных деревьев, кустарников, цветников. Конечная цель — улучшение качества жизни москвичей на всём пути от дома до работы», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Александр Адайкин.

© Пресс-служба ДПиООС г. Москвы

Российские города и регионы обмениваются опытом в области экологического мониторинга. Так, с докладом на конференции выступила руководитель Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлия Гаврилова. По её словам, Москва заслуженно носит звание «умного» города, а Севастополь сейчас собирает и готовится внедрить лучшие экологические практики.

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«Сейчас занимаемся реализацией плана адаптации города к климатическим изменениям. Для этого разработан перечень приоритетных адаптационных мероприятий. В частности, в него вошли проекты по озеленению и созданию системы наблюдений за опасными геологическими процессами. При помощи цифровых технологий было смоделировано развитие морской береговой линии на ближайшие 50 лет и создан план по её защите от разрушения. Кроме того, планируем разработку научной концепции климатической стратегии Севастополя», — рассказала Гаврилова.

В свою очередь, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович отметила, что многие мировые мегаполисы проводят реформы систем здравоохранения, включая меры по минимизации вреда здоровью в связи с климатическими изменениями.

«В числе необходимых мер — адаптация инфраструктуры мегаполисов к волнам сильной жары. Для этого необходимо увеличивать количество зелёных насаждений, водных объектов, строить «умные» здания, которые будут способствовать снижению температуры в городах», — сказала она.