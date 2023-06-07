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В Росприроднадзоре призвали развивать инфраструктуру для сбора мусора в курортных зонах

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что на российских курортах не хватает инфраструктуры по обращению с отходами, в высокий сезон количество мусора там увеличивается в разы.
В Росприроднадзоре призвали развивать инфраструктуру для сбора мусора в курортных зонах
  • РИА Новости

«Как руководитель контрольного ведомства считаю, что надо заниматься и просвещением туристов, и созданием инфраструктуры», — сказала она в интервью «Российской газете».

Она напомнила туристам, что на природе следует особенно следить за чистотой, нельзя выбрасывать мусор в местах, которые для этого не предназначены. Его необходимо вывезти или сдать в организованном месте приёма.

Она привела в пример Алтай и Норильск, где инфраструктура по обращению с отходами рассчитана лишь на число местных жителей.

«Для того чтобы в курортных районах не образовывались завалы отходов, кроме инфраструктуры для утилизации и размещения отходов, необходимо повсеместно развивать и инфраструктуру для их сбора, преимущественно раздельного, ставить контейнеры и урны в популярных туристических местах», — отметила Радионова.

Ранее «Радио 1» сообщало, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоялась в Московской области в мае.

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