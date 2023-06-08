Депутат Валуев подвёл итоги форума «Экология»

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал об итогах международного форума «Экология», который завершился 6 июня в Москве.

«Мероприятие было масштабным. Шло оно два дня; работало 38 площадок; в форуме приняли участие более 1500 человек, среди них представители 70 субъектов России и 42 иностранных государств. Я бы сказал, что это было очень мощно и представительно», — заявил Валуев в беседе с ФАН.

По его словам, присутствовали представители постсоветских государств, а также послы из стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

«На форуме также были подняты вопросы о расширенной ответственности производителей и рециклинге отходов. Очень мощно обсуждалась проблематика в части сохранения водных биологических ресурсов и очень много говорили про переработку вторсырья», — сказал депутат.

Как отметил Валуев, форум получился масштабным и намечены конкретные направления для работы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Курской области планируется построить новый автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2026 году.