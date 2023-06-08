«Известия»: в России предложили запретить выкидывать одежду в мусорные баки из-за экологии

Российский экологический оператор совместно с Министерством природных ресурсов и экологии рассматривает вопрос о запрете выбрасывать одежду в мусорные баки для обычных твёрдых коммунальных отходов из-за экологии.

Об этом пишет газета «Известия».

«Вместо этого оператор считает нужным установить специальные контейнеры и фандоматы в рознице», — говорится в статье.

По данным газеты, подобный подход уже практиковали зарубежные ритейлеры.

Отмечается, что сегодня вещи и обувь попадают на полигоны, где их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать.

Ранее в Росприроднадзоре призвали развивать инфраструктуру для сбора мусора в курортных зонах.

Также сообщалось, что РЭО профинансирует мусороперерабатывающий завод «Волхонка» в Петербурге.