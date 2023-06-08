Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Известия»: в России предложили запретить выкидывать одежду в мусорные баки из-за экологии

Короткая ссылка
Российский экологический оператор совместно с Министерством природных ресурсов и экологии рассматривает вопрос о запрете выбрасывать одежду в мусорные баки для обычных твёрдых коммунальных отходов из-за экологии.

Об этом пишет газета «Известия».

«Вместо этого оператор считает нужным установить специальные контейнеры и фандоматы в рознице», — говорится в статье.

По данным газеты, подобный подход уже практиковали зарубежные ритейлеры. 

Отмечается, что сегодня вещи и обувь попадают на полигоны, где их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать.

Ранее в Росприроднадзоре призвали развивать инфраструктуру для сбора мусора в курортных зонах.

Также сообщалось, что РЭО профинансирует мусороперерабатывающий завод «Волхонка» в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить