РЭО профинансирует мусороперерабатывающий завод «Волхонка» в Петербурге

Российский экологический оператор профинансирует объект обращения с твёрдыми коммунальными отходами «Волхонка» в Санкт-Петербурге. Средства будут получены от размещения ценных бумаг РЭО.

Об этом сообщает телеканал «360».

Соответствующее соглашение подписано между РЭО и Невским экологическим оператором.

«Комплексный объект по переработке отходов «Волхонка» строится в два этапа. Первый уже завершён: построен объект мощностью обработки 200 тыс. т и объект утилизации на 38,7 тыс. т. РЭО вложит в него 881,2 млн рублей», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, на втором этапе создадут ещё одну сортировочную линию на 400 тыс. т в год и объект утилизации на 78,12 тыс. т.

«Здесь РЭО вложит 3,545 млн рублей. Всего — 4,4 млрд рублей», — добавил Буцаев.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в рамках национального проекта «Экология» в Удмуртии высадят более 10,6 тыс. га леса в 2023 году.