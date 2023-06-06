Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РЭО профинансирует мусороперерабатывающий завод «Волхонка» в Петербурге

Короткая ссылка
Российский экологический оператор профинансирует объект обращения с твёрдыми коммунальными отходами «Волхонка» в Санкт-Петербурге. Средства будут получены от размещения ценных бумаг РЭО.
РЭО профинансирует мусороперерабатывающий завод «Волхонка» в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Соответствующее соглашение подписано между РЭО и Невским экологическим оператором.

«Комплексный объект по переработке отходов «Волхонка» строится в два этапа. Первый уже завершён: построен объект мощностью обработки 200 тыс. т и объект утилизации на 38,7 тыс. т. РЭО вложит в него 881,2 млн рублей», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, на втором этапе создадут ещё одну сортировочную линию на 400 тыс. т в год и объект утилизации на 78,12 тыс. т.

«Здесь РЭО вложит 3,545 млн рублей. Всего — 4,4 млрд рублей», — добавил Буцаев.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в рамках национального проекта «Экология» в Удмуртии высадят более 10,6 тыс. га леса в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить