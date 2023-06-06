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В четырёх парках Москвы открыли тематическую фотовыставку о зелёных облигациях

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Фотовыставку, посвящённую выпуску первых зелёных облигаций Москвы, открыли в четырёх столичных парках — ВДНХ, Дружбы, «Музеоне» и в саду имени Баумана.
В четырёх парках Москвы открыли тематическую фотовыставку о зелёных облигациях
  • РИА Новости

Организатор выставки — Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, сообщает kp.ru.

Посетители фотовыставки смогут повысить свою финансовую грамотность, узнать, что такое зелёные облигации и чем они отличаются от обычных ценных бумаг.

Этим летом и в начале осени выставка пройдёт ещё в семи столичных парках.

Ранее «Известия» сообщали, что в Москве выпуск первых городских зелёных облигаций для населения планировался в конце мая.

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