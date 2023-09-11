«Экологическая эффективность»: на Московском урбанфоруме обсудили экологичность столичного теплоснабжения

В рамках Московского урбанистического форума на площадке «Зарядье» состоялась пленарная сессия «Экономика и экология тепла для комфорта большого города». Мероприятие прошло в рамках Дня комплекса городского хозяйства Москвы. Эксперты обсудили влияние экономических факторов на энергоэффективность, а также рассказали об уже внедрённых решениях в этой сфере. По мнению специалистов, принявших участие в дискуссии, Москва добилась больших успехов в вопросах повышения эффективности систем теплоснабжения.

Пленарная сессия «Экономика и экология тепла для комфорта большого города», которая прошла в рамках Московского урбанфорума, была посвящена вопросам энергетической эффективности вкупе с экологической повесткой. Дискуссия состоялась в День комплекса городского хозяйства Москвы.

Собравшиеся эксперты обсудили взаимосвязь экономических факторов и энергоэффективности в крупных городах, а также рассказали об уже внедрённых решениях в сфере устойчивых технологий.

Как сообщила заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова, за последнее десятилетие общий уровень вредных загрязняющих веществ в атмосфере снизился в Москве в 1,1—2,5 раза.

«Это является важным показателем эффективности экологической политики города. И московская энергетика стала важным слагаемым в снижении содержания вредных веществ в воздухе», — подчеркнула Семутникова.

Предпоказ в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Сады и люди» на ВДНХ

АГН «Москва»

© Александр Авилов

Она также рассказала, что сейчас практически все объекты столичного теплоснабжения (98%) работают на природном газе — самом экологически чистом виде топлива. Так, в природном газе содержится мало серы, а также его сжигание не даёт выбросов экотоксикантов — вредных продуктов неполного сгорания. По сравнению с мазутом сжигание метана позволяет снизить в два раза выбросы оксидов азота.

«Принятые городом меры демонстрируют экологическую эффективность столичной энергетики: выбросы наиболее распространённых загрязняющих веществ от стационарных источников объектов ТЭК сократились на 30% за последние десять лет», — подчеркнула Семутникова.

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Она напомнила, что, согласно принятому в 2019 году законодательству, все топливно-энергетические предприятия были обязаны оснастить трубы приборами непрерывного мониторинга выбросов. Сегодня практически все предприятия Мосэнерго используют системы, контролирующие состав выбросов и сравнивающие его с нормативами.

По словам Семутниковой, принимаемые в городе меры дают эффект в области снижения выбросов парниковых газов — от уровня 1990 года количество таких выбросов в Москве сократилось на 25%. При этом 80% этого сокращения было обеспечено модернизацией городской энергетической системы, которая перешла на когенерационный цикл. Это означает, что электрическая и тепловая энергия вырабатываются совместно для снижения издержек и энергетических потерь. Например, при производстве электроэнергии попутно высвобождаемое тепло используется для нужд отопительной системы.

По словам начальника Управления развития систем теплоснабжения Москвы Алексея Дыскина, который также выступил на сессии, такой комбинированный цикл, помимо снижения парниковых выбросов, даёт целый ряд других положительных эффектов.

Работа ТЭЦ-25 в Западном округе Москвы

АГН «Москва»

© Сергей Киселев

«Экономия топлива за счёт увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении в системе «ТЭЦ — котельная» даёт следующие эффекты: снижение выбросов в атмосферу, улучшение экологической обстановки в городе, сокращение количества опасных производственных объектов в черте города», — пояснил Дыскин.

Он также рассказал, что сейчас теплоснабжение столицы обеспечивается работой 1,1 тыс. источников суммарной мощностью почти 58 тыс. Гкал/час.

О том, что в Москве за последние годы была проделана большая работа по внедрению энергосберегающих технологий, заявил и заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» Евгений Гашо. Он отметил, что сегодня объёмы экономии топлива в Москве таковы, что ими можно было бы отопить крупный европейский город, например Осло или Стокгольм.К тому же система столичного теплоснабжения способна быстро реагировать на меняющиеся погодные условия.

«Система может адаптироваться к любым погодным условиям, включая самые сильные холода», — подчеркнул учёный.