«Концентрация загрязняющих веществ снизилась»: как Москва переходит на экологически чистые виды транспорта

В июне 2023 года в столице России было запущено движение пассажирского рейсового транспорта по Москве-реке — по водной артерии теперь курсируют электросуда, не оставляющие углеродного следа и токсичных выбросов. Запуск речного электродвижения — только часть большого комплекса мер, направленных на экологизацию общественного и частного транспорта в столице. Так, Москва входит в число мировых лидеров по количеству электробусов, опережает российские регионы по числу электромобилей, а также активно развивает и популяризирует немоторные виды транспорта: электросамокаты и велосипеды на электрической тяге.

В июне 2023 года в российской столице состоялся запуск пассажирского рейсового маршрута по Москве-реке. В торжественной церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин и московский мэр Сергей Собянин.

По маршруту курсируют восемь электросудов, названных в честь столичных рек. Это уникальный и для Москвы, и для мировой практики проект: речь идёт о первом в мире речном электротранспорте, который будет работать круглый год.

Запуск маршрута стал возможным благодаря реализации крупных городских проектов по благоустройству набережных и экологической реабилитации Москвы-реки. С 2011 года велась работа по очистке её акватории от плавучих объектов, также были модернизированы Московский нефтеперерабатывающий завод и очистные сооружения — эти меры позволили не только улучшить качество воды в реке, но и расчистить русло для рейсового движения электросудов.

Речное электрическое судно у Южного речного порта на Москве-реке

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Запуск этого вида транспорта — ещё один шаг по улучшению экологической ситуации в городе. Электросудно не производит никаких выбросов, а дизельное в день выбрасывает примерно 45 кг загрязняющих окружающую среду веществ, две тонны СO2, к этому добавляется риск загрязнения реки в случае разлива топлива при заправке.

В мэрии надеются, что частные судоходные компании последуют этому примеру и начнут отказываться от дизельных судов в пользу электрических.

Популярные и мобильные

Ещё один относительно новый вид экологически чистого транспорта — электросамокаты — уже успел завоевать популярность у жителей Москвы. Они позволяют быстро и удобно перемещаться на небольшие расстояния, подходят для поездки в офис, учебное заведение, паркае или торговый центр. Спрос на данный вид транспорта растёт — если в начале этого сезона для проката на столичных улицах было доступно 40 тыс. таких средств, то сейчас операторы намерены увеличить их количество до 60 тыс. штук.