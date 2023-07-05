«Концентрация загрязняющих веществ снизилась»: как Москва переходит на экологически чистые виды транспорта
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
В июне 2023 года в российской столице состоялся запуск пассажирского рейсового маршрута по Москве-реке. В торжественной церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин и московский мэр Сергей Собянин.
По маршруту курсируют восемь электросудов, названных в честь столичных рек. Это уникальный и для Москвы, и для мировой практики проект: речь идёт о первом в мире речном электротранспорте, который будет работать круглый год.
Запуск маршрута стал возможным благодаря реализации крупных городских проектов по благоустройству набережных и экологической реабилитации Москвы-реки. С 2011 года велась работа по очистке её акватории от плавучих объектов, также были модернизированы Московский нефтеперерабатывающий завод и очистные сооружения — эти меры позволили не только улучшить качество воды в реке, но и расчистить русло для рейсового движения электросудов.
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- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
Запуск этого вида транспорта — ещё один шаг по улучшению экологической ситуации в городе. Электросудно не производит никаких выбросов, а дизельное в день выбрасывает примерно 45 кг загрязняющих окружающую среду веществ, две тонны СO2, к этому добавляется риск загрязнения реки в случае разлива топлива при заправке.
В мэрии надеются, что частные судоходные компании последуют этому примеру и начнут отказываться от дизельных судов в пользу электрических.
Популярные и мобильные
Ещё один относительно новый вид экологически чистого транспорта — электросамокаты — уже успел завоевать популярность у жителей Москвы. Они позволяют быстро и удобно перемещаться на небольшие расстояния, подходят для поездки в офис, учебное заведение, паркае или торговый центр. Спрос на данный вид транспорта растёт — если в начале этого сезона для проката на столичных улицах было доступно 40 тыс. таких средств, то сейчас операторы намерены увеличить их количество до 60 тыс. штук.
Привычные для всех велосипеды тоже не сдают позиции: за 11 лет работы в Москве станций городского велопроката они стали ещё одним видом городского транспорта. В этом году на станциях проката доступны 10 тыс. велосипедов, из которых 40% оснащены дополнительно электроприводом.
Лидер по числу электромобилей
Общемировой тренд — отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в пользу электромобилей — не обошёл стороной и Москву. Город является лидером в России по числу электромобилей: из 20,66 тыс. таких машин, зарегистрированных в стране, на столицу приходится 3,4 тыс. электрокаров.
Чтобы простимулировать спрос на такой транспорт, в городе устанавливаются зарядные станции для электромобилей, к настоящему времени действует уже 212 точек. Кроме того, в 2021 году городские власти повысили в два раза субсидии для владельцев такси и каршеринга на оплату лизинга на электромобили по сравнению с субсидией на машины с бензиновыми и дизельными двигателями.
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- РИА Новости
- © Кирилл Зыков
Сокращение выбросов
Пока личный электротранспорт только набирает популярность, общественный транспорт на электрической тяге уже стал будничным явлением для российской столицы.
Сейчас в городе работает более 1 тыс. электробусов на 79 маршрутах — всего за четыре года парк электробусов Москвы стал одним из крупнейших в мире. Для сравнения: на начало 2022 года в распоряжении транспортного агентства Нью-Йорка было только 15 электробусов.
Московский парк электробусов в течение 2023—2024 годов увеличится в два раза, примерно до 2 тыс. единиц — такие планы озвучили в столичном правительстве.
Замена дизельных машин на электробусы, начавшаяся в столице в 2018 году, позволила суммарно избежать выброса углекислого газа за этот период почти на 80 тыс. т, а загрязняющих веществ — более чем на 540 т. Так, в прошлом голу выбросы СО2 уменьшились на 36 тыс. т, загрязняющих веществ — на 280 т.
«Снижение выбросов загрязняющих веществ в результате замены дизельных автобусов на электробусы зависит от экологического класса автобусов и составляет от 172 до 233 кг/год на один электробус», — пояснил в беседе с RT руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
Электробусы приобретаются городскими властями на средства, вырученные от реализации зелёных облигаций, размещённых на Московской бирже. Средства были потрачены также на строительство Большой кольцевой линии метро — полноценное движение по новой линии было запущено весной 2023 года.
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- РИА Новости
- © Кристина Кормилицына
Экологический эффект
Модернизация и экологизация транспортной системы столицы даёт ощутимый результат: за последние десять лет в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 60%.Такую статистику привели в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды российской столицы.
Так, строительство и запуск участков БКЛ привели к сокращению выезда на дороги в среднем 5,7 тыс. автомобилей в сутки — горожане всё чаще отдают предпочтение общественному транспорту. Только это даёт эффект в виде снижения выбросов загрязняющих веществ на 506 т/год, а парниковых газов — на 11,9 тыс. т эквивалента СО2 в год. При этом наиболее заметное уменьшение вредных выбросов зафиксировано около крупных автотрасс.
«В совокупности мы видим экологический эффект по данным станций мониторинга качества воздуха — за десять лет концентрация загрязняющих веществ у автотрасс снизилась в 2,5 раза», — констатировал Антон Кульбачевский.
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