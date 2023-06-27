«Фактор туристической привлекательности»: в Москве обсудили роль экологической повестки для сферы гостеприимства

По данным мэрии Москвы, столица принимает около 18 млн туристов в год. Для обслуживания и размещения такого потока людей в городе действуют более 1,9 тыс. гостиниц и иных средств размещения, прошедших классификацию. Почти все эти предприятия, которые относятся к третьей и четвёртой категориям негативного воздействия на окружающую среду, освобождены от разрешительной экологической документации. То есть контролирующие службы передали предпринимателям ответственность по соблюдению норм экологического законодательства. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова, выступая на бизнес-конференции «Устойчивое гостеприимство» московского Сбербанка».

Москва является крупным туристическим центром, город много делает для повышения привлекательности столицы и для её гостей, и для москвичей. Важная часть этих усилий — меры, направленные на улучшение городской экологии, в которой принимают участие не только крупные промышленные предприятия, но и компании из «непроизводственных» областей, включая сферу гостеприимства. Об этом заявила заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова, выступая на конференции «Устойчивое гостеприимство».

Она напомнила, что в течение года Москва принимает около 18 млн туристов, притом что постоянное население города составляет 12 млн человек. Причём распределение этой нагрузки происходит волнообразно, с учётом пика в летние месяцы и праздничные дни, в дни школьных каникул. Это существенная сфера дополнительной нагрузки на Москву, на сервисы, на окружающую среду.

Евгения Семутникова

© Пресс-служба ДПиООС г. Москвы

«Москва много делает, чтобы туристическая отрасль и город в целом были привлекательны для тех, кто посещает столицу. Более 3 тыс. га благоустроенных территорий, примерно 450 км линейных объектов, которые тоже были благоустроены. Проделана большая работа для превращения общественных территорий в комфортные прогулочные пространства», — отметила заместитель руководителя Департамента природопользования.

Привлекательность города для туристов и бизнеса возрастает за счёт перестройки промзон, которая ведётся в столице. Такая ревитализация — как минимум плюс 6% прибыли бизнесу, который работает в близлежащих районах.

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По словам Евгении Семутниковой, согласно экономическим расчётам, чтобы бизнес мог извлекать максимальную прибыль, необходима определённая плотность населения — цифры колеблются от 20 тыс. до 27 тыс. жителей на один квадратный километр, и Москва приближается к этой планке.

При этом в сфере электронной отчётности отрасль гостеприимства пользуется максимальными послаблениями: предприятия общепита и гостиницы фактически освобождены от необходимости отчитываться о своём воздействии на окружающую среду. Как пояснила Евгения Семутникова, законодательство в сфере охраны окружающей среды существенно изменилось за последние пять-шесть лет. Если раньше было три «кита», на которых держалось обеспечение экологической безопасности: государственный экологический надзор, государственное экологическое нормирование и государственная экологическая экспертиза, то сейчас они практически «обнулены» в части механизмов контроля для ресторанного и гостиничного бизнеса.

«То есть законодатель и контрольно-надзорные природоохранные органы проявляют доверие к бизнесу в данной сфере, исходят из добросовестного соблюдения норм по охране окружающей среды. Напомню, что если об окружающей среде не заботиться, то ухудшение экологии может стать нелимитированным фактором для развития туристической привлекательности», — добавила представитель столичного департамента.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Не все компании сегодня задумываются и тем более готовы активно участвовать в сокращении негативного воздействия на окружающую среду и снижении выбросов парниковых газов. В департаменте подсчитали, что за последние десять лет потребление энергии в непроизводственной сфере, включая индустрию гостеприимства, выросло примерно в пять раз. Это говорит о наличии резервов для дальнейшего улучшения экологической ситуации в Москве.

На этом фоне актуальной становится ESG-повестка. Инвесторы задумываются об использовании зелёных инструментов, внедрении зелёных проектов.

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«ESG-повестка уже много лет широко обсуждается, но само понятие не закреплено законодательно, а компании вовлекаются в повестку не так быстро. Со стороны туристического бизнеса незаметно встречное движение, не звучит заявлений о стремлении стать зелёным бизнесом. И это создаёт риск девальвации самой идеи добровольного движения к хорошему», — сказала Евгения Семутникова.

Напомним, аббревиатура ESG (environmental, social, governance) означает экологическое, социальное и корпоративное управление, при котором учитывается влияние компании на окружающую среду, социальные аспекты — соблюдение прав сотрудников, повышение мотивации и охрана труда. А также корпоративный фактор — соблюдение антикоррупционных норм, этических кодексов и т. п.

Как сообщили RT в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, срок окупаемости внедрения зелёных решений невелик — всего четыре-шесть лет, такие данные были получены по итогам мониторинга 240 объектов, в которых такие технологии уже применяются.

Отметим, что с 2010 года в России действует программа добровольной сертификации «Зелёный ключ» для гостиниц. Чтобы пройти сертификацию, отель должен соответствовать 90 критериям, которые включают показатели потребления воды, электроэнергии, сокращения и сортировки отходов и т. д. Кроме того, в 2020 году в России для гостиниц был введён ещё один экологический стандарт — «Листок жизни».