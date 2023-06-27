«Фактор туристической привлекательности»: в Москве обсудили роль экологической повестки для сферы гостеприимства
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Москва является крупным туристическим центром, город много делает для повышения привлекательности столицы и для её гостей, и для москвичей. Важная часть этих усилий — меры, направленные на улучшение городской экологии, в которой принимают участие не только крупные промышленные предприятия, но и компании из «непроизводственных» областей, включая сферу гостеприимства. Об этом заявила заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова, выступая на конференции «Устойчивое гостеприимство».
Она напомнила, что в течение года Москва принимает около 18 млн туристов, притом что постоянное население города составляет 12 млн человек. Причём распределение этой нагрузки происходит волнообразно, с учётом пика в летние месяцы и праздничные дни, в дни школьных каникул. Это существенная сфера дополнительной нагрузки на Москву, на сервисы, на окружающую среду.
- Евгения Семутникова
- © Пресс-служба ДПиООС г. Москвы
«Москва много делает, чтобы туристическая отрасль и город в целом были привлекательны для тех, кто посещает столицу. Более 3 тыс. га благоустроенных территорий, примерно 450 км линейных объектов, которые тоже были благоустроены. Проделана большая работа для превращения общественных территорий в комфортные прогулочные пространства», — отметила заместитель руководителя Департамента природопользования.
Привлекательность города для туристов и бизнеса возрастает за счёт перестройки промзон, которая ведётся в столице. Такая ревитализация — как минимум плюс 6% прибыли бизнесу, который работает в близлежащих районах.
По словам Евгении Семутниковой, согласно экономическим расчётам, чтобы бизнес мог извлекать максимальную прибыль, необходима определённая плотность населения — цифры колеблются от 20 тыс. до 27 тыс. жителей на один квадратный километр, и Москва приближается к этой планке.
При этом в сфере электронной отчётности отрасль гостеприимства пользуется максимальными послаблениями: предприятия общепита и гостиницы фактически освобождены от необходимости отчитываться о своём воздействии на окружающую среду. Как пояснила Евгения Семутникова, законодательство в сфере охраны окружающей среды существенно изменилось за последние пять-шесть лет. Если раньше было три «кита», на которых держалось обеспечение экологической безопасности: государственный экологический надзор, государственное экологическое нормирование и государственная экологическая экспертиза, то сейчас они практически «обнулены» в части механизмов контроля для ресторанного и гостиничного бизнеса.
«То есть законодатель и контрольно-надзорные природоохранные органы проявляют доверие к бизнесу в данной сфере, исходят из добросовестного соблюдения норм по охране окружающей среды. Напомню, что если об окружающей среде не заботиться, то ухудшение экологии может стать нелимитированным фактором для развития туристической привлекательности», — добавила представитель столичного департамента.
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Не все компании сегодня задумываются и тем более готовы активно участвовать в сокращении негативного воздействия на окружающую среду и снижении выбросов парниковых газов. В департаменте подсчитали, что за последние десять лет потребление энергии в непроизводственной сфере, включая индустрию гостеприимства, выросло примерно в пять раз. Это говорит о наличии резервов для дальнейшего улучшения экологической ситуации в Москве.
На этом фоне актуальной становится ESG-повестка. Инвесторы задумываются об использовании зелёных инструментов, внедрении зелёных проектов.
«ESG-повестка уже много лет широко обсуждается, но само понятие не закреплено законодательно, а компании вовлекаются в повестку не так быстро. Со стороны туристического бизнеса незаметно встречное движение, не звучит заявлений о стремлении стать зелёным бизнесом. И это создаёт риск девальвации самой идеи добровольного движения к хорошему», — сказала Евгения Семутникова.
Напомним, аббревиатура ESG (environmental, social, governance) означает экологическое, социальное и корпоративное управление, при котором учитывается влияние компании на окружающую среду, социальные аспекты — соблюдение прав сотрудников, повышение мотивации и охрана труда. А также корпоративный фактор — соблюдение антикоррупционных норм, этических кодексов и т. п.
Как сообщили RT в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, срок окупаемости внедрения зелёных решений невелик — всего четыре-шесть лет, такие данные были получены по итогам мониторинга 240 объектов, в которых такие технологии уже применяются.
Отметим, что с 2010 года в России действует программа добровольной сертификации «Зелёный ключ» для гостиниц. Чтобы пройти сертификацию, отель должен соответствовать 90 критериям, которые включают показатели потребления воды, электроэнергии, сокращения и сортировки отходов и т. д. Кроме того, в 2020 году в России для гостиниц был введён ещё один экологический стандарт — «Листок жизни».
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