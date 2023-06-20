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В Новой Москве благоустроили более 30 парков с 2012 года

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В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы благоустроили более 30 парков с 2012 года.
В Новой Москве благоустроили более 30 парков с 2012 года
  • Gettyimages.ru
  • © Wirestock

Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт мэра Сергея Собянина.

По словам мэра, в числе знаковых объектов — историко-мемориальный парк «Редут 1812 года» в поселении Краснопахорское. На южной границе редута размещена смотровая площадка, также создана инфраструктура для занятий физкультурой и спортом.

В парке «Филатов луг» в поселении Московский обустроили сеть прогулочных тропинок из деревянного настила и бетонной плитки. Кроме того, предусмотрен велопешеходный маршрут.

Как отметил Собянин, в 2023 году планируется создать новые и благоустроить уже существующие парки в Новой Москве, среди которых «Боровский парк» во Внуковском и компактный парк на Липовой аллее в Марушкинском.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

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