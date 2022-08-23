«Координировать работу ведомств»: в России создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая объединит усилия органов власти на всех уровнях для эффективной борьбы с пожарами в центральной части России. В то же время в МЧС сообщают, что пожары в Рязанской области распространились на территорию, превышающую 180 га. Тушение осложняют жара и ветер.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Комиссия будет координировать деятельность министерств, ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров в центральной части России.

Возглавил комиссию руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Высокий класс пожарной опасности»

Как сообщает МЧС, тушение пожаров в Рязанской области ведётся в круглосуточном режиме. Площадь лесных возгораний в регионе превысила 180 га, добавили в ведомстве.

«В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и высокий класс пожарной опасности. Посещение лесов запрещено. Ограничен доступ граждан в населённые пункты, вблизи которых происходит тушение лесных пожаров. Площадь активного горения составляет 183 га. Группировка сил и средств увеличена и составляет более 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники», — отмечается на сайте МЧС России.

В МЧС добавили, что ситуацию с очагами возгорания осложняют жаркая погода (температура в регионе достигает +31 °C) и порывы ветра до 10 м/с.

Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что восемь округов региона являются потенциально опасными в связи с ситуацией с лесными пожарами.

К ним относятся Ленинский городской округ, Воскресенск, Егорьевск, Коломна, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино и Шатура.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Начиная со второй половины августа жители Москвы стали отмечать заметный запах гари и дымку в ряде районов столицы. В отдельные дни запах ощущался по всей Москве.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее в беседе с RT отметил, что сценария 2010 года с пожарами не предвидится. При этом специалист согласился, что ситуация остаётся сложной. Синоптик подчеркнул, что сейчас основная задача пожарных — не допустить появления новых очагов возгорания.

Рекомендации специалистов

18 августа в Роспотребнадзоре заявили, что в ходе внеочередного отбора проб воздуха во всех административных округах Москвы превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосфере выявлено не было.

Здоровью жителей Москвы ничего не угрожает, но в связи с увеличением концентрации продуктов горения в воздухе москвичам не рекомендуются длительные прогулки или занятия спортом на улице, сообщил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Также по теме «Будет уменьшаться по мере тушения пожаров»: Собянин рассказал о ситуации со смогом в Москве Запах гари и смог, которые появились в Москве на прошлой неделе, по-прежнему ощущаются в ряде районов столицы. Эти явления возникли на...

«По возможности лучше находиться в помещении, плотно закрывать окна, воздержаться от проветривания, пользоваться кондиционерами в случае необходимости», — приводит его слова «Лента.ру».

Овечкин подтвердил, что смог и продукты горения в воздухе неопасны для здоровья, но тем не менее могут вызвать раздражение, чувство першения, может начать щипать глаза. Если появился этот симптом, глаза «можно элементарно промыть обычной водой», резюмировал врач. Кроме того, в качестве меры дополнительной защиты он предложил использовать промышленные респираторы, так как они могут задерживать частицы гари.

Также на сайте Министерства здравоохранения Московской области была опубликована информация о том, как снизить негативное влияние смога на организм.

Согласно рекомендациям заведующей отделением восстановительного лечения Видновской больницы Минздрава Московской области Светланы Малиновской, снизить влияние внешних факторов можно, проводя влажную уборку в квартире и протирая пыль. Также врач советует включать кондиционер или увлажнитель воздуха, а также ограничить пребывание на улице.

«Если есть необходимость выйти на воздух, лучше это делать в маске или респираторе. И помните: наибольший урон смог наносит растущему организму, поэтому желательно максимально ограничить время пребывания детей на улице», — добавила специалист.