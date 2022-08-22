«Будет уменьшаться по мере тушения пожаров»: Собянин рассказал о ситуации со смогом в Москве

Запах гари и смог, которые появились в Москве на прошлой неделе, по-прежнему наблюдаются в ряде районов столицы. Эти явления возникли на фоне пожаров в Рязанской области. Смог будет уменьшаться по мере ликвидации пожаров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, группировку, участвующую в тушении, увеличили почти до 9 тыс. человек.

Смог в Москве будет уменьшаться по мере ликвидации пожаров в Рязанской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Запах гари и смог ощущаются в ряде районов Москвы. Как сообщают очевидцы, гарью пахнет на юге и юго-западе города в районах Зюзино и Коньково, на западе, в Раменках, а также на северо-западе и в центре. Запах продуктов горения и смог фиксировались в столице с 17 августа.

По словам Собянина, пожары в Рязанской области разгораются. Он сообщил, что по просьбе Министерства природных ресурсов группировку, участвующую в тушении пожаров, увеличили почти до 9 тыс. человек.

«Отправили дополнительно 200 единиц техники, чтобы не давать расходиться пожару, локализовать его и ликвидировать», — приводит его слова ТАСС.

Замглавы МЧС России Илья Денисов заявил, что ведомство привлекло к тушению крупных пожаров в Рязанской области группировки сил и средств из пяти соседних регионов.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, 90% пожаров связаны с неответственным поведением людей.

«Но большое значение именно для распространения пожаров имеют погодные условия. Наиболее благоприятными условиями для возникновения и развития пожаров является длительный период отсутствия осадков и высокие температуры. Это приводит к тому, что появляется большое количество сухой травы на полях. В лесах появляется очень сухая почва, которая тоже имеет большое значение для распространения пожаров», — заявил он в беседе с RT.

Как отметил синоптик, в настоящий момент схожая картина наблюдается практически во всех регионах средней полосы России, а также на северо-востоке европейской части РФ.

«Такая высокая степень пожарной опасности по нашим предположениям будет сохраняться всю неделю. Поэтому вероятность образования и распространения пожаров пока будет только увеличиваться и этому будут способствовать погодные условия», — сказал Синенков.

Смог в Москве: дым от лесных пожаров в Рязанской области добрался до столицы

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что пик концентрации продуктов горения в воздухе придётся на понедельник и вторник, когда количество гари увеличится в полтора раза.

Причиной усиления запаха ночью и утром стало направление ветра и «ослабление условий рассеивания», сообщили в мэрии Москвы.

«В настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется — в отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари», — говорится в сообщении.

Ранее Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что москвичи могут не переживать, что повторится сценарий 2010 года. Он согласился с тем, что ситуация с пожарами остаётся сложной. Синоптик обозначил в качестве главной задачи сейчас — не допустить появления новых очагов возгорания.

Напомним, что в Роспотребнадзоре в связи с появлением смога ранее рекомендовали временно ограничить прогулки детей на улице, а также выходить на улицу только в масках. Кроме того, в ведомстве рекомендовали не открывать окна и форточки, ограничить физические нагрузки. Также в Роспотребнадзоре указали на важность влажных уборок помещений и обильного питья. В ведомстве добавили, что нужно обращаться к врачу уже при появлении таких симптомов как одышка, кашель и бессонница.