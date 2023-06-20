«Всё просто, конструктивно, приятно сделано»: Путин дал старт движению регулярного речного электротранспорта в Москве

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия первого регулярного круглогодичного маршрута речного электротранспорта в Москве. В ходе посещения Северного речного вокзала президент поднялся на борт судна нового типа и ознакомился с оснащением пассажирского салона. Президент также провёл совещание, посвящённое развитию речного судоходства в РФ. В ходе него Путин призвал наращивать использование водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населёнными пунктами, а также внутри городов.

Владимир Путин принял участие в церемонии запуска движения нового вида городского транспорта в российской столице — круглогодичных речных электросудов, которые с 20 июня начали совершать регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке.

«В добрый час, в добрый путь. Поздравляю вас с этим событием», — сказал в ходе церемонии президент, посетивший Северный речной вокзал в Москве.

Первый маршрут имеет протяжённость более 6,5 км и связывает Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной. По оценке экспертов, его провозная способность составит 15—16 тыс. пассажиров в сутки.

Отмечается, что по маршруту будут ходить восемь электросудов вместимостью до 50 человек, названных в честь столичных рек: «Синичка», «Сетунь», «Пресня», «Филька», «Сходня», «Раменка», «Яуза» и «Неглинка».

Президент поднялся на борт «Сходни» и ознакомился с оснащением пассажирского салона корабля.

В ходе визита президента мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что док корабля на каждой причальной станции также выполняет функцию зарядки.

Мэр также сообщил у себя в Telegram-канале, что основные элементы электросудов произведены в России, в том числе всё программное обеспечение. Собянин отметил, что в салоне кораблей установлены USB-зарядки, работает бесплатный Wi-Fi, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов. По его словам, до 23 июня включительно проезд на новом виде транспорта будет бесплатным.

Согласно приведённым мэром данным, пассажиры смогут добраться от Киевского вокзала до делового центра «Москва-Сити» примерно за 20 минут. Ещё один регулярный маршрут, Автозаводский мост — Печатники, длиной 13 км планируется запустить до конца года.

«32 года тому назад речной транспорт в Москве был остановлен. С тех пор он не функционировал, хотя в своё время пользовался большой популярностью у москвичей, потому что река расположена так, что местами можно гораздо быстрее проехать на речном трамвайчике, чем объезжать по дорогам. Иногда это занимает час, а здесь за 15—20 минут можно проехать тот же маршрут. И конечно, вид города с Москвы-реки, из этих трамвайчиков, сам по себе очень интересный. Я думаю, больше половины пассажиров будут проезжать для того, чтобы просто полюбоваться Москвой», — отметил Собянин.

На встрече с Путиным он уточнил, что в ближайшие годы планируется запустить ещё три маршрута, в результате чего вся акватория Москвы-реки в границах города будет так или иначе охвачена пассажирским движением.

АГН «Москва»

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Совещание по вопросам речного судоходства

После церемонии запуска движения нового вида транспорта Путин провёл совещание, посвящённое вопросам развития речного судоходства. Во вступительном слове глава государства отметил, что в новой столичной транспортной системе задействованы электрические суда отечественного производства с высокими экологическими стандартами.

«Сейчас мы познакомились с одним таким экземпляром: всё просто, конструктивно, приятно сделано, видовые окна. Я думаю, что все, кто будет пользоваться этим, — все получат удовольствие от такого транспорта», — сказал Путин.

В то же время он констатировал важность развития системы водного транспорта в масштабе страны в целом. Путин подчеркнул, что реки, водохранилища и каналы играют огромную роль в пассажирских и грузовых перевозках, гидроэнергетике, сельском хозяйстве, обеспечении работы жилищно-коммунального комплекса.

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«Совершенствование водотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей в регионах. Это и весомый вклад в наращивание нашего транзитного потенциала. Словом, возможностей здесь открывается много — нужно, конечно, их грамотно и рачительно использовать», — заявил Путин.

Он назвал одной из ключевых задач развитие водных пассажирских перевозок. По словам президента, следует наращивать применение такого транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населёнными пунктами и внутри городов.

Как отметил президент, в этом вопросе важен опыт Москвы и других субъектов Российской Федерации, где водный транспорт встроен в систему внутригородских перевозок.

«Так называемые речные трамвайчики, один из которых мы сегодня видели — на электрическом ходу, могут стать хорошей альтернативой и дополнением к другим видам транспорта, позволят гражданам сократить время в пути, где-то дадут возможность разгрузить автотрассы», — сказал Путин.

Президент обратил внимание на наличие лимитирующих участков, которые ограничивают навигацию и снижают пропускную способность водных путей. Путин отметил, что важно обеспечить гарантированные глубины для движения судов, прежде всего по самым востребованным маршрутам.

Как отметил президент, это позволит нарастить темпы развития речного судоходства, даст возможность расширить маршруты перевозки пассажиров и транспортировки грузов.