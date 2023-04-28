В Москве открыли обновлённый Южный речной вокзал

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В столичном районе Нагатинский Затон открыли обновлённый Южный речной вокзал.
В Москве открыли обновлённый Южный речной вокзал
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы не так давно отреставрировали Северный речной вокзал, который находился в руинированном состоянии очень много лет, и теперь это, конечно, одна из самых привлекательных точек Москвы: и парк, который к нему прилегает, и набережная, и судоходство. И вот дошла очередь до Южного порта», — заявил мэр Сергей Собянин.

Специалисты очистили акваторию, построили набережную, провели пешеходные маршруты.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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