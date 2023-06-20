Путин поручил развивать водный пассажирский транспорт для перевозок по России

Президент России Владимир Путин поставил задачу развивать водный пассажирский транспорт для перевозок по стране.

Он подчеркнул, что для увеличения количества перевозок необходимо обновлять и наращивать речной флот.

«Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объёму финансирования», — приводит ТАСС слова Путина на совещании о развитии речного судоходства.

Российский лидер попросил кабмин определить конкретные параметры с акцентом на суда для пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт движению первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке.