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Путин поручил развивать водный пассажирский транспорт для перевозок по России

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Президент России Владимир Путин поставил задачу развивать водный пассажирский транспорт для перевозок по стране.
Путин поручил развивать водный пассажирский транспорт для перевозок по России
  • kremlin.ru

Он подчеркнул, что для увеличения количества перевозок необходимо обновлять и наращивать речной флот.

«Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объёму финансирования», — приводит ТАСС слова Путина на совещании о развитии речного судоходства.

Российский лидер попросил кабмин определить конкретные параметры с акцентом на суда для пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт движению первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке.

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