Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству начать программу реконструкции канала имени Москвы не позднее 2025 года.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания по развитию внутренних водных путей.

Как отметил российский лидер, этот канал обеспечивает судоходство и водоснабжение центральной части России.

«Прошу правительство совместно с заинтересованными регионами не позднее 2025 года приступить к выполнению программы реконструкции этого канала», — сказал Путин.

Ранее Путин поставил задачу развивать водный пассажирский транспорт для перевозок по стране.