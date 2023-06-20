Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года
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Об этом глава государства сказал в ходе совещания по развитию внутренних водных путей.
Как отметил российский лидер, этот канал обеспечивает судоходство и водоснабжение центральной части России.
«Прошу правительство совместно с заинтересованными регионами не позднее 2025 года приступить к выполнению программы реконструкции этого канала», — сказал Путин.
Ранее Путин поставил задачу развивать водный пассажирский транспорт для перевозок по стране.