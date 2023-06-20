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Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству начать программу реконструкции канала имени Москвы не позднее 2025 года.
Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом глава государства сказал в ходе совещания по развитию внутренних водных путей.

Как отметил российский лидер, этот канал обеспечивает судоходство и водоснабжение центральной части России.

«Прошу правительство совместно с заинтересованными регионами не позднее 2025 года приступить к выполнению программы реконструкции этого канала», — сказал Путин.

Ранее Путин поставил задачу развивать водный пассажирский транспорт для перевозок по стране.

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