Экология в приоритете: на саммите U20 обсудили курс городов-участников на финансирование климатических проектов

Российская столица реализует целый спектр мер, направленных на устойчивое развитие и улучшение экологической ситуации. Так, город стимулирует экологическую ответственность бизнеса, предъявляя зелёные требования к участникам госзакупок, а кроме того, учитывает выполнение экологических норм при выделении бюджетного финансирования различных проектов. За счёт зелёных облигаций Москва обновляет автобусный парк, внедряя экологически чистый транспорт. Об этом рассказали делегаты во время международного Саммита мэров Urban 20 в Индии. В нём приняли участие представители 89 городов из 16 стран. «Одна земля, одна семья, одно будущее» — так звучал слоган саммита U20 в этом году.

В начале июля в индийском городе Ахмадабад состоялся саммит мэров городов U20. U20 — инициатива городской дипломатии, реализуемая в рамках текущего председательства Индии в G20. В фокусе инициативы — вопросы изменения климата и устойчивого развития, включая социально-экономические аспекты, неразрывно связанные с Целями устойчивого развития ООН.

В саммите приняли участие мэры и представители городов стран «Большой двадцатки», международные организации, а также представители власти Индии. Основная цель встречи, как и в предыдущие годы, — принятие и передача лидерам G20 коммюнике — итогового документа саммита, отражающего общую позицию мегаполисов по важным вопросам городского развития, включая действия по борьбе с изменением климата, социальную интеграцию, а также устойчивое развитие и экономический рост.

В этом году в документе шесть приоритетных направлений, отражающих вызовы и проблемы, с которыми сталкиваются города во всех странах. Речь идёт о поощрении экологически ответственного поведения, об ускорении климатического финансирования, обеспечении безопасности водных ресурсов и т. д.

В заключительный день саммита состоялась торжественная церемония передачи коммюнике мэром Ахмадабада Кириткумаром Пармаром шерпе G20 в Индии Шри Амитабху Канту и представителям индийского правительства.

Выступая на саммите, главный министр правительства штата Гуджарат Шри Бхупендра Бхаи Патель напомнил собравшимся, что изменение климата является мировой проблемой.

«Цель штата — уменьшить выбросы парниковых газов, повысить вовлечённость населения в решение вопросов изменения климата, создать инклюзивный регион с высоким уровнем жизни. Необходимо увеличивать климатическое финансирование. Важно инвестировать в транспорт на экологически чистом виде топлива. К 2070 году Гуджарат планирует снизить выбросы углерода до нуля», — подчеркнул индийский чиновник.

Электробусы на территории электробусного парка «Митино», открывшегося в Москве

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Как в свою очередь рассказали представители делегации Москвы, в российской столице в электрификацию городского общественного транспорта уже привлечено более $750 млн. Суммарно на городских маршрутах курсирует уже более 1 тыс. электробусов, ведётся строительство новых станций метрополитена. К 2030 году город планирует полностью обновить автобусный парк за счёт электробусов.

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Модернизация общественного транспорта осуществляется за счёт особых финансовых инструментов — зелёных облигаций, которые московское правительство размещает на бирже. В 2023 году зелёные облигации были выпущены для физических лиц. Все облигации на сумму 2 млрд рублей были раскуплены населением за пять недель. Такие размещения дают двойной эффект: город получает средства на закупку электробусов, растёт уровень экологической просвещённости граждан.

Как заявил на саммите муниципальный комиссар Ахмадабада Шри М. Теннарасан, городам нужны устойчивые инструменты развития, включая финансовые ресурсы. Этот тезис разделяют и в Москве: облигации — не единственный финансовый ESG-инструмент, применяемый в российской столице. Также в городе внедрён ряд мер по поддержке частных инициатив устойчивого развития. Финансовые институты осуществляют зелёное кредитование ответственного бизнеса. Утверждена российская таксономия зелёных проектов. Большое количество проектов реализуется за счёт бюджетного финансирования, в рамках которого экологические, климатические и социальные проекты выделены в особый приоритет. Такие программы соответствуют принципам, закреплённым в принятом коммюнике.

Отдыхающие возле пешеходного аттракциона «Лента Мёбиуса» в ландшафтном парке «Природа культивируемая» на ВДНХ в Москве

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Всего на сегодняшний день половина городских программ в Москве имеют экологические и климатические показатели с подтверждённым эффектом в соответствии с мировыми приоритетами устойчивого развития.

Аналогичных целей придерживается и столица Саудовской Аравии — Эр-Рияд. Как заявил, выступая на саммите, советник совета министров города Фахад аль-Рашид, столицей королевства принята собственная стратегия по снижению воздействия на климат.

«В составе стратегии к 2027 году будет принята специальная программа, в рамках которой планируется добывать больше природного газа, применять технологии по улавливанию углерода», — добавил советник.

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В Москве, как и в Эр-Рияде, продолжается реализация проектов по модернизации сферы энергетики: уже весь теплоэнергетический комплекс Москвы работает на экологически чистом топливе — природном газе, внедрены парогазовые установки, выводятся из эксплуатации неэффективные мощности. В городе давно ведётся работа по возведению энергоэффективных зданий, с применением энергосберегающих технологий строятся дома в рамках московской программы реновации жилья. Несмотря на разные климатические условия, вопрос устойчивой энергии актуален для всех городов.

Как подчеркнули делегаты, российская столица придерживается общемировых приоритетов устойчивого развития городов, которые включают снижение негативного воздействия на климат, стремление к углеродной нейтральности — не только за счёт сокращения эмиссии парниковых газов, но и благодаря увеличению площади зелёных насаждений. Так, с 2011 года в Москве высажено свыше 13 млн деревьев и кустарников.

Одно дерево на память о саммите московские делегаты высадили в Ахмадабаде — на табличке рядом написано «С любовью из Москвы».