«Есть большие заделы на будущее»: на конгрессе Urban Health обсудили вопросы здравоохранения и защиты окружающей среды

На Международном конгрессе Urban Health в Москве прошла сессия «Экологически чистая городская среда — инвестиции в здоровье населения». Участники дискуссии обсудили работу в рамках сети Всемирной организации здравоохранения «Регионы — за здоровье», к которой российская столица присоединилась ещё в 2019 году. Сегодня мегаполис активно развивает проекты в области защиты окружающей среды, поддержки населения и готов делиться своим опытом с другими регионами мира.

В рамках Московского урбанистического форума в российской столице прошёл III Международный конгресс Urban Health. На полях деловой площадки состоялась панельная дискуссия «Экологически чистая городская среда — инвестиции в здоровье населения».

Участники мероприятия обсудили развитие проектов в области здравоохранения и защиты окружающей среды города Москвы. При этом особое внимание было уделено сотрудничеству столицы с сетью Всемирной организации здравоохранения «Регионы — за здоровье».

Всего сеть объединяет 39 регионов из 26 стран мира. Участвующие в инициативе города занимаются реализацией программы «Здоровая среда», которая направлена на поддержку субнациональных инвестиций в здоровье населения и развитие экологически чистой городской среды.

© Пресс-служба Московского урбанистического форума

«Сеть обеспечивает информацию о том, как международные стандарты ВОЗ реализуются на местах, какие появляются барьеры, как они преодолеваются в зависимости от географического расположения городов, разных климатических поясов и социально-экономического развития. Цель подобных сетей заключается в том, чтобы люди напрямую общались и обменивались опытом», — рассказала во время обсуждения полномочный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Москва присоединилась к сети «Регионы — за здоровье» в 2019 году и пока остаётся одним из самых молодых участников проекта, отметила замглавы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Евгения Семутникова. По её словам, российская столица проявляет себя наиболее активно по ряду ключевых направлений.

Как уточнила Семутникова, речь идёт о реализации мероприятий, которые направлены на улучшение состояния здоровья жителей. Это, например, меры по лечению, профилактике и диагностике заболеваний, охране окружающей среды, доступности медицинской помощи.

© Пресс-служба Московского урбанистического форума

«Здоровье людей — приоритетная задача Правительства Москвы. Для реализации этой цели город ориентируется на лучшие практики и рекомендации ВОЗ. Для этого принят комплекс мер, который направлен на улучшение качества окружающей среды и состояния здоровья населения», — рассказала Евгения Семутникова.

Богатый опыт

Ключевые проекты городов — участников сети ВОЗ «Регионы за здоровье» сосредоточены на двух направлениях. Первое — экологическое — подразумевает снижение рисков для здоровья, связанных с немедицинскими факторами. В данном случае речь идёт, например, об улучшении качества воздуха, о сокращении объёмов выбросов от промышленности, создании экологических рабочих мест, стимулировании здорового образа жизни, об обеспечении безопасности пищевой продукции, о реализации программ по озеленению городских территорий и климатической адаптации.

Второе направление сосредоточено на системах здравоохранения и соцзащиты. Ключевыми параметрами являются: обязательное медицинское страхование населения, цифровизация сервисов здравоохранения, здоровье детей и пожилых людей, забота о психическом здоровье, а также обеспечение социальной поддержки.

© Пресс-служба Московского урбанистического форума

«Москва сегодня достойно представляет Россию в сети «Регионы — за здоровье». С 2019 года городам — участникам этой сети наш опыт стал интересен. Мы проводили круглые столы, к нам приезжали эксперты из разных уголков мира, которые, например, занимались спортом на наших улицах, пользовались навигацией в общественном транспорте — то есть практически прошли путь москвича, для того чтобы понять и оценить здоровье Москвы», — рассказал во время сессии руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

На сегодняшний день мероприятия в области охраны окружающей среды являются составной частью государственной программы Москвы «Столичное здравоохранение». Это, в частности, меры по социальной поддержке жителей, безопасности, развитию спорта, образования, здравоохранения, транспортной системы, коммунально-инженерной инфраструктуры, а также городской, культурно-туристической, инновационной и цифровой среды.

© Пресс-служба Московского урбанистического форума

В рамках снижения загрязнения атмосферного воздуха Москва занимается модернизацией объектов теплоэнергетики, очистных сооружений и промышленных предприятий, а также сокращением транспортных перепробегов. Кроме того, столица популяризует общественный транспорт, развивает электротранспорт и улучшает санитарное состояние города. В результате с 2010 года выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 60%, а их концентрация в воздухе снизилась в 2,5 раза.

«Это не предел. У нас есть цели, которых мы в ближайшее время обязательно достигнем. Москва со своими улицами, площадями, скверами и достижениями в последнее время достойно смотрится. Я считаю, что у нас в этой сфере — как в сотрудничестве с ВОЗ, так и в улучшении здоровья в целом — есть большие перспективы на будущее», — заключил Антон Кульбачевский.