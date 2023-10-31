RT в Telegram
Подпишись

«Изменение экологического сознания»: снимки дикой природы появились на транспортных картах «Тройка» в Москве

На картах «Тройка» лимитированной серии напечатают снимки диких животных

Короткая ссылка
RT
В Москве в рамках XVII Международного фестиваля дикой природы «Золотая Черепаха» открылась выставка лучших фотографий дикой природы. Три фотоработы напечатаны на транспортных картах «Тройка» лимитированной серии.
«Изменение экологического сознания»: снимки дикой природы появились на транспортных картах «Тройка» в Москве
  • «Маленький гигант» (гигантский осьминог Дофлейна)
  • © Андрей Шпатак

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно с Департаментом транспорта города Москвы выпустили лимитированную серию транспортных карт «Тройка» со снимками дикой природы, которые стали победителями XVII Международного конкурса фотографий «Золотая Черепаха» (The Golden Turtle).

Выпуск серии приурочен к открытию фестиваля. Выставка лучших фоторабот, запечатлевших диких животных в их естественной среде обитания, проходит в российской столице с 28 октября по 10 декабря.

«Московский транспорт поддерживает проекты, которые привлекают внимание к проблемам защиты окружающей среды. Новые лимитированные карты «Тройка» ещё раз напомнят пассажирам о том, как важно заботиться об экологии и сохранять природу», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

  • «Корсачата» (два юных корсака возле своей норки)
  • © Дмитрий Архипов

«Впервые в истории проведения международного конкурса выпущены лимитированные карты «Тройка». Фестиваль «Золотая Черепаха» — единственный российский проект мирового уровня в области профессиональной фотографии дикой природы, направленный на её сохранение, изменение экологического сознания и поведения людей через искусство», — рассказала руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.

На новых «Тройках» изображены два корсака, гигантский осьминог Дофлейна и малая выпь. Фотографии сделаны в разных регионах России и демонстрируют многообразие фауны нашей страны. Чтобы сделать один такой снимок, фотографу требуются огромное терпение, настойчивость и любовь к живой природе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить