«Изменение экологического сознания»: снимки дикой природы появились на транспортных картах «Тройка» в Москве
На картах «Тройка» лимитированной серии напечатают снимки диких животных
- «Маленький гигант» (гигантский осьминог Дофлейна)
- © Андрей Шпатак
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно с Департаментом транспорта города Москвы выпустили лимитированную серию транспортных карт «Тройка» со снимками дикой природы, которые стали победителями XVII Международного конкурса фотографий «Золотая Черепаха» (The Golden Turtle).
Выпуск серии приурочен к открытию фестиваля. Выставка лучших фоторабот, запечатлевших диких животных в их естественной среде обитания, проходит в российской столице с 28 октября по 10 декабря.
«Московский транспорт поддерживает проекты, которые привлекают внимание к проблемам защиты окружающей среды. Новые лимитированные карты «Тройка» ещё раз напомнят пассажирам о том, как важно заботиться об экологии и сохранять природу», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
- «Корсачата» (два юных корсака возле своей норки)
- © Дмитрий Архипов
«Впервые в истории проведения международного конкурса выпущены лимитированные карты «Тройка». Фестиваль «Золотая Черепаха» — единственный российский проект мирового уровня в области профессиональной фотографии дикой природы, направленный на её сохранение, изменение экологического сознания и поведения людей через искусство», — рассказала руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.
На новых «Тройках» изображены два корсака, гигантский осьминог Дофлейна и малая выпь. Фотографии сделаны в разных регионах России и демонстрируют многообразие фауны нашей страны. Чтобы сделать один такой снимок, фотографу требуются огромное терпение, настойчивость и любовь к живой природе.
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