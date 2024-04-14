Илон Маск: переход к устойчивой энергетике будет через несколько десятилетий

Американский бизнесмен Илон Маск спрогнозировал переход человечества к устойчивой энергетике через несколько десятилетий.

Так от отреагировал на заявление исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стилла о том, что есть всего два года, для принятия мер по предотвращению последствий глобального потепления.

«Это неправда. Человечество должно перейти к устойчивой энергетике как можно быстрее, но на это у нас есть как минимум несколько десятилетий», — написал Маск в Х.

Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов ранее выразил мнение, что лето будет становиться жарче с каждым годом.

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила уверенность, что человечество столкнётся с серьёзными проблемами в результате потепления климата на 2,5 °С.