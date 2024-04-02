Специалист Карнаухов: лето будет становиться жарче с каждым годом

Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов выразил мнение, что лето будет становиться жарче с каждым годом.

«Средние значения температур уже несколько десятков лет растут. Мы уверенно движемся к тому, что чуть ли не каждый последующий год будет теплее предыдущего», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, на самом деле, изменение средней температуры получается не очень большим. За последние 100 лет температура на Земле увеличилась только на два градуса.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал похолодание в столичном регионе к концу недели.