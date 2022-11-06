Глава МИД Германии Бербок заявила о серьёзных последствиях глобального потепления

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила уверенность, что человечество столкнётся с серьёзными проблемами в результате потепления климата на 2,5 °С.

«Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 °С, что окажет разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть», — приводит слова главы немецкого внешнеполитического ведомства РИА Новости.

По словам Бербок, человечество обладает всеми необходимыми инструментами для сдерживания глобального потепления.

В июле координатор проектов по климату и энергетике российского отделения Гринпис Полина Каркина в беседе с НСН рассказала, что города выбрасывают около 60% всех парниковых газов, а это приводит к быстрому изменению климата.